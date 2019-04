Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'Dolceroma' al cinema, 'Dimensioni' ai Minoriti, 'Il gabbiano' al Teatro ABC

1. “Il gabbiano” con Massimo Ranieri al Teatro ABC. La stagione di prosa “Turi Ferro”, organizzata da ABC Produzioni, prosegue nel segno di due giganti della drammaturgia mondiale, Anton Cechov e William Shakespeare. Dal 4 all'8 aprile, al Teatro ABC di Catania andrà in scena “Il gabbiano (à ma mère)”, un rivoluzionario adattamento del celebre testo dello scrittore russo, firmato e diretto da Giancarlo Sepe. Mattatore assoluto Massimo Ranieri.

2. 'Dimensioni' al Chiostro dei Minoriti. E' giunta alla quarta edizione la mostra d'arte "Dimensioni" che si terrà a Catania dal 30 marzo al 7 aprile nel Chiostro di Palazzo Minoriti, in via Etnea. La mostra, organizzata dalla associazione Delfare che conferma così il suo costante e prezioso impegno nei confronti dell'arte e della cultura,ospita artisti già presenti in altre gallerie ed esposizioni (opere a tema e tecnica libera) e artigiani che hanno reso arte le loro produzioni (ceramisti,mosaicisti, fotografi, "parolieri") che hanno scelto invece un tema conduttore, "Passione", o di ciò che fa muovere il cuore.

3. Una Domenica al Museo. Ritorna, come di consueto, l'appuntamento con "Una Domenica al Museo", presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese. Il museo aprirà le porte ai visitatori Domenica 7 Aprile dalle 17.00 alle 22.00, con ultimo ingresso alle ore 21,00, offrendo un viaggio sensoriale affascinante per una Domenica "TUTTA DA TOCCARE".

4. Week-end al Cinema. Catania Today consiglia 'Dolceroma'. Fabio Resinaro, già candidato al David di Donatello per Mine, torna dal 4 aprile nelle sale italiane con una action-comedy sul "fatato" mondo del cinema." Girato tra Roma e Praga, Dolceroma racconta la storia di un aspirante scrittore che cerca di realizzare il "film sulla camorra che la camorra non vuole che esca", ci riuscirà? Clicca qui per guardare il trailer del film! Clicca qui per avere informazioni sulle sale di programmazione.

La trama: Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy) è un aspirante scrittore, costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita. Che finalmente arriva. Un grande produttore cinematografico, Oscar Martello (Luca Barbareschi), ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo Non finisce qui. Ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista (Luca Vecchi) è incompetente ed il risultato è disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti (Valentina Bellè) istigata dalla sua agente Milly (Iaia Forte), temendo ripercussioni alla sua carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film. Ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento…il film deve uscire. Il distributore Remo Golia (Armando De Razza) gli fa pesanti pressioni e anche la sua affascinante e facoltosa consorte (Claudia Gerini), gli fa capire che non può permettersi di andare in bancarotta. Così, con l’aiuto di Andrea, concepisce un piano diabolico: il rapimento da parte della criminalità organizzata della protagonista del film, i media impazziranno ed il film sarà leggenda ancor prima di arrivare in sala. Il piano sembra funzionare, nonostante il poliziotto Raul Ventura (Francesco Montanari) si metta sulle tracce di Oscar sospettando una truffa…ma l’improvvisa e inaspettata scomparsa di Jacaranda farà precipitare la situazione. Che cosa succederà?

5. Note di città. Itinerario: Odeon Romano - Chiesa S. Nicolò l’Arena - Piazza Stesicoro - Teatro Sangiorgi (esterno) - Teatro Massimo Bellini (esterno) - Piazza Università - Piazza Duomo - Villa Pacini. Ritorna “Note di Città”, un itinerario che da Androne a Carmen Consoli, ci porterà alla scoperta dell’anima più vera e più bella di Catania, ovvero quella musicale.

6. Leonardo da Vinci: Cinquecento anni dopo (1519-2019). Da venerdì 5 aprile a mercoledì 8 maggio 2019: mostre – seminari – workshop – performance – concerto. Il progetto predisposto in occasione dell'anniversario leonardesco, come già sperimentato in occasione delle precedenti iniziative monografiche del Teatro Machiavelli, mette in relazione momenti di ricerca artistica e occasioni di approfondimento seminariale con esperti in vari settori disciplinari. Nei locali dello spazio espositivo e in quelli della sala teatrale a partire dal 5 di aprile si svolgeranno seminari, mostre, incontri, laboratori, performance tutti dedicati a Leonardo da Vinci e alla ricchissima serie di temi (arte, tecnologia, progettazione, indagine scientifica e filosofica) che hanno caratterizzato la sua straordinaria attività, capace di anticipazioni e intuizioni proiettate verso il futuro con una audacia che ancora oggi ci sorprende e ci coinvolge.

7. Earthset - L'uomo meccanico. La band bolognese Earthset presenta la sonorizzazione del film muto "L'uomo meccanico" del 1921, primo film di fantascienza/horror prodotto in Italia e restaurato dalla Cineteca di Bologna. Appuntamento il 5 aprile 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee.

8. Presentazione del libro 'Come diventare food blogger'. Il food blogging è quindi un’opportunità, ma anche una sfida, che bisogna saper affrontare con gli strumenti giusti per trasformare la propria passione per la cucina in un’attività remunerativa. Alba Caponetto presenterà il suo “Come diventare Food blogger”, venerdì 5 aprile dalle 19,30, presso la Libreria Vicolo Stretto, in via Santa Filomena, 38, a Catania. Insieme all’autrice sarà presente: Monica Vitale, food blogger Cucinarechiacchierando.

9. Sesta 'Festa dei gerani. Sesta edizione della festa dei Girani organizzata dal vivaio Malvarosa. Sabato 6 aprile ore 10.00 apertura ore 10.30. Domenica 7 aprile 2019 apertura ore 10.00.

10. Pitecus allo Zo. “Uno spettacolo che analizza il rapporto tra l’uomo e le sue perversioni. Un andirivieni di gente che vive in un microcosmo disordinato: stracci di realtà senza un filo conduttore, sublimi cattiverie rendono comici ed aggressivi anche argomenti delicati.Non esistono rappresentazioni positive, tutti si sentono vittime, comprano sentimenti e dignità,non amano, creano pattume e disservizio”. Di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Con: Antonio Rezza. Assistente alla creazione Massimo Camilli. Tecnica Dario Grispino. Produzione Rezza Mastrella. TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello. Appuntamento allo Zo Centro Culture Contemporanee il 7 aprile 2019 a partire dalle ore 18.00.

11. Tour dell'acqua - Catania romana. Meeting point ore 09:30, Villa Pacini. FINE TOUR ORE 12:30. Il Tour comprende guida e e ticket ingressi dove previsti per una quota di partecipazione di euro 13 per adulti, 3 euro bambini accompagnati sotto 12 anni.

12. Mostra fotografica 'Acicastello, Terra dei Ciclopi'. 5| 6 | 7 Aprile 2019 Aci Castello (Catania). Mostra fotografica con ingresso gratuito per la valorizzazione del territorio organizzata da AIFE in collaborazione con Biblioteca Comuncale G. Verga - Pro Loco Acitrezza Acicastello. Fotografie esposte nei prestigiosi locali di VILLA FORTUNA, LUNGOMARE DEI CICLOPI, 139 ACITREZZA.

13. La Donna nella vita e nell'arte di Pirandello. Il racconto di un gigante della Letteratura italiana e delle donne che hanno condizionato la sua vita e caratterizzato la sua arte. Peppino Scalzo. Sabato 6 Aprile 2019 ore 16:30. Ingresso libero.

14. 'Molto rumore per nulla' al Teatro Stabile di Mascalucia. Appuntamento per venerdì 5 Aprile alle ore 21 al Teatro Stabile Mascalucia per lo spettacolo di beneficenza “Molto Rumore per Nulla” di William Shakespeare e con la regia di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi.

15. Note di Pace. Sabato 6 aprile 2019, alle 17:30, presso la Chiesa di San Francesco Borgia di Catania, si esibirà in concerto il coro "Note di Pace" diretto da Angela Lorusso. Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania.