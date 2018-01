Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Tombola di beneficenza, Aperitivo ad Arte, 'Mille miglia lontano'

1. Giorgio Poi LIVE at LAND il 5 gennaio 2018

„Giorgio Poi LIVE at LAND. Giorgio Poi LIVE at LAND il 5 gennaio 2018

„Nuovo approdo d’autore in terra di Land: Giorgio Poi, cantante cosmopolita, autore dell’apprezzatissimo album d’esordio solista “Fa niente”. Appuntamento 5 gennaio ore 21:30. .

2. Spettacolo 'Mille miglia lontano' al Monastero dei Benedettini il 5 gennaio 2018

„Spettacolo 'Mille miglia lontano' al Monastero dei Benedettini. Spettacolo 'Mille miglia lontano' al Monastero dei Benedettini il 5 gennaio 2018

„Venerdì 5 gennaio Pamela Toscano e Angelo D’Agosta, interpreti e autori dell’evento teatrale «Mille Miglia Lontano», condurranno il pubblico attraverso un percorso fatto di storia, ma soprattutto di suggestioni ed emozioni. L’itinerario si svolgerà all’interno del Monastero e della Chiesa, luoghi separati da un’unica porta che sarà aperta al pubblico e condotto sino all’altare in cui l’organo di Donato Del Piano suonerà grazie alle mani esperte di Franco Lazzaro. Spettacolo 'Mille miglia lontano' al Monastero dei Benedettini il 5 gennaio 2018

„Lo spettacolo andrà in scena venerdì 5 gennaio con repliche alle ore 19:00 e 21:00.

3. Le Attenzioni - Insieme oltre la Musica

„Le Attenzioni - Insieme oltre la Musica. Le Attenzioni - Insieme oltre la Musica

„Le attenzioni | Insieme oltre la musica. Un concerto pensato e voluto dalla cantautrice catanese Gabriella Lucia Grasso che, insieme alle sue amiche e compagne di viaggio Caterina-Cat Anastasi-Clap (voce), Emilia Belfiore (violino), Tiziana Cavaleri (violoncello), Giulia La Rosa (voce), Manola Micalizzi Brasil (voce), Concetta Sapienza (clarinetto), Ambra Scamarda (basso), Samuela Schilirò (voce e chitarra), offriranno ognuno con le proprie professionalità ed il proprio strumento, il loro cuore tradotto in musica. Le Attenzioni - Insieme oltre la Musica

„Ingresso € 15. “

4. 'SAVE 90'S feat. Vito De Canzio' al MA Catania il 5 gennaio 2018

„'SAVE 90'S feat. Vito De Canzio' al MA Catania. 'SAVE 90'S feat. Vito De Canzio' al MA Catania il 5 gennaio 2018

„Venerdì 5 gennaio i TI.PI.CAL. al completo Tignino – Piparo – Callea si piazzeranno dietro la consolle del Ma Catania per un djset con il feauturing di Vito De Canzio from Blast. Il meglio degli anni ’90 suonati come solo i protagonisti degli anni ’90 possono saper fare. Ticket € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00 (Ingresso in lista nominale).

5. Presentazione del libro di Mario Bruno 'Dal nostro inviato' il 5 gennaio 2018

„Presentazione del libro di Mario Bruno 'Dal nostro inviato'. Presentazione del libro di Mario Bruno 'Dal nostro inviato' il 5 gennaio 2018

„Venerdì 5 gennaio 2018, a partire dalle ore 17.30, presso la Libreria Prampolini di Catania, avrà luogo la presentazione del libro di Mario Bruno dal titolo 'Dal nostro inviato'.

6. starlight live al lettera 82

„'Starlight' LIVE al Lettera 82. starlight live al lettera 82

„Pronti per fare un po' di baldoria con gli Starlight. Appuntamento il prossimo 6 gennaio alle ore 22.00 presso il Lettera 82 Pub di Piazza dell'Indirizzo 11/14. Gli Starlight sono: Marco Genovese, Antonio Maglia, Peppe Amato, Alfio Maglia e Giuseppe Casaretti. Ingresso libero.“

7. Vagabondi al Primosole - Archeotrekking letterario il 6 gennaio 2018

„Vagabondi al Primosole - Archeotrekking letterario. Vagabondi al Primosole - Archeotrekking letterario il 6 gennaio 2018

„Un fantastico viaggio con trekking naturalistico, archeologico e letterario, a cura della guida Iorga Prato che, per l'occasione, reciterà diversi passi del Verga. Programma: Appuntamento meeting point alle ore 8.45 in Piazza Alcalà, Catania.

8. 'Stelle Già Dal Tramonto - Archinué e Teatro Siderurgico' - LAND il 6 gennaio 2018

„'Stelle Già Dal Tramonto - Archinué e Teatro Siderurgico' - LAND. 'Stelle Già Dal Tramonto - Archinué e Teatro Siderurgico' - LAND il 6 gennaio 2018

„

9. 'Good by Christmass Party' al Lenè Ristorante il 6 gennaio 2018

„'Good by Christmass Party' al Lenè Ristorante. 'Good by Christmass Party' al Lenè Ristorante il 6 gennaio 2018

„Il Rotaract Giarre Riviera Jonico - Etnea e Il Rotarct Catania Est invitano a partecipare il prossimo 6 gennaio 2018 ad un nuovo Interclub, passando una splendida serata dedita al divertimento e al buon gusto che si terrà presso il "Lenè- Eventi". Il ricavato della serata sarà devoluto al comitato Provinciale UNICEF più specificatamente per la campagna "Bambini in fuga". Per la serata sarà previsto Dj Set con Marco Caruso (Dj eventi Capo dei Greci). Costo di Ingresso 5.00€ a persona. Costo dei Cocktail 3.00€.

10. Random® • Catania • Industrie il 6 gennaio 2018

„Random® • Catania • Industrie. Random® • Catania • Industrie il 6 gennaio 2018

„Appuntamento sabato 6 gennaio 2018 alle Industrie con la serata dal titolo 'Random'. I partecipanti potranno infatti vestirsi a caso e durante la serata verranno assegnati dei premi ai vestiti più particolari. Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni, costo del biglietto € 10,00.

11. 'Pistacchissimo Event' al Caffettiamo store Pedara il 6 gennaio 2018

„'Pistacchissimo Event' al Caffettiamo store Pedara. 'Pistacchissimo Event' al Caffettiamo store Pedara il 6 gennaio 2018

„“

12. 'Catania Sotterranea - Custodi della Memoria' il 7 gennaio 2018

„'Catania Sotterranea - Custodi della Memoria'. 'Catania Sotterranea - Custodi della Memoria' il 7 gennaio 2018

„Una giornata alla riscoperta della storia di Catania, dai fasti romani ai misteri medievali. Domenica 7 Gennaio 2018 - Catania Sotterranea - Custodi della memoria. Appuntamento ore 9.30 in Piazza San Francesco a Catania. ITINERARIO - Teatro greco romano - Terme della Rotonda - Chiesa e cripta di San Giuseppe al Transito - Pozzo di Gammazita. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 10.00 a persona (comprende la guida turistica e tutti i ticket dei siti visitati).

“13. aperitivo ad arte

„'Aperitivo ad Arte' alla Cappella Bonajuto. aperitivo ad arte

„"A pranzo con gli antichi romani": Storia, monumenti, cibi e suoni della civitas. Inizia il nuovo anno con un Aperitivo ad Arte un po’ speciale. Il 7 Gennaio dalle ore 10:00 una nuova esperienza dedicata ad uno dei periodi più importanti della nostra città.

14. tombola di beneficenza 2018

„Tombola di beneficenza al Teatro Angelo Musco. tombola di beneficenza 2018

„Eventi In ha il piacere di organizzare Sabato 6 Gennaio 2018 ore 19.30 alla Tombola di beneficenza che quest’anno si svolgerà al Teatro Angelo Musco. Una location storica quella del teatro Angelo Musco,via Umberto 312, che ha riaperto e rivive grazie all’impegno del regista Giuseppe Dipasquale e dell’attrice Valeria Contadino. La serata si aprirà con un aperitivo per proseguire poi con la tombola.“

15. borgate - mostra fotografica di pasquale pas liguori

„Borgate - Mostra fotografica di Pasquale Pas Liguori. borgate - mostra fotografica di pasquale pas liguori

„Dopo l’allestimento presso la Casa della Memoria e della Storia di Roma arriva a Catania “Borgate”, esposizione fotografica di Pasquale Pas Liguori. Acilia, Gordiani, Pietralata, Primavalle, Prenestino, Quarticciolo, San Basilio, Tiburtino III, Tor Marancia, Trullo, Tufello, Val Melaina sono le 12 borgate romane fotografate da Pasquale Pas Liguori durante le prime luci della domenica mattina.“



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.cataniatoday.it/eventi/borgate-mostra-fotografica-di-pasquale-pas-liguori-4398694.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278

“