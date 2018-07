Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Jaci&Jazz, Rassegna estiva, Rita Pavone LIVE

1. Jaci&Jazz - Acireale Jazz Festival. Jaci&Jazz - Acireale Jazz Festival 2018 dal 6 all'8 luglio 2018

„Dal 6 all'8 luglio 2018 appuntamento a Piazza Duomo (Arco del Vescovo) ad Acireale con l'evento 'Jaci&Jazz - Acireale Jazz Festival'. Ingresso libero.

„Sabato 6 luglio 2018, nell'ambito della rassegna estiva organizzata dal Comune di Catania, tre appuntamenti alle ore 21.00.

„Dal 5 al 22 luglio negli spazi del Caffè letterario del Palazzo della Cultura (Palazzo Platamone), si inaugurerà una sua personale dal titolo "One Hundred", con cento acquerelli che hanno incantato pubblici e collezionisti di mezzo mondo.

„Sabato 7 luglio alle 21, al Chiostro di Ponente del Monastero dei Benedettini, i cantautori palermitani Antonio Di Martino e Fabrizio Cammarata presentano a Catania il doppio progetto (disco e libro) dedicato a Chavela Vargas, la “Edith Piaf messicana”, amante di Frida Kahlo, musa di Almodòvar e icona omosessuale che ha infranto gli schemi di un intero secolo.

„Città di Catania - Straordinario evento al Palazzo della Cultura. Sabato 7 luglio alle 21:15 ritornano a grande richiesta "I MALAVOGLIA" di Verga. Affascinante affresco sulla vita della gente di mare nella travolgente interpretazione di Mario Pupella. Biglietto 10 euro - Posto unico.

„Sabato 7 luglio 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento all'Afrobar a Catania con 'With Love presents: Jamie Jones'.

„Nelle calde notti catanesi il tour tra misteri, simboli e leggende di Catania by night. Passeggerete tra statue, monumenti, palazzi e storia, raccontandovene aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali dell'itinerario comprenderanno Piazza Stesicoro, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, Piazza Duomo ed il suo “ Liotru”, per finire in tarda serata nel "tenebroso" Castello Ursino.

„Sabato 7 luglio 2018, a partire dalle ore 21 nella corte del Castello Ursino appuntamento con lo spettacolo teatrale per la rassegna “Novelle per un anno”: Ciàula scopre la luna e La patente. A cura del Teatro Stabile di Catania. Ingresso a pagamento.

„Domenica 8 luglio 2018, a partire dalle ore 21.00, appuntamento all'Officina Rebelde di Catania con l'esibizione LIVE di Rita Pavone. Ingresso libero.

„Domenica 9 luglio 2018, a partire dalle ore 21nella corte del Palazzo della Cultura appuntamento con il concerto di musica Swing con il gruppo Jumpin’up & Ballroom“ Swing Night 6.0”. A cura di Inside Produzioni.

„Il Tour delle vie dell’acqua tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua. La guida Carmine Rapisarda vi immergerà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce del fiume Amenano, che prima di essere seppellito dall'eruzione del 1669 riforniva di acqua l'intera città di Catania. “

„La Chiesa Pastafariana della Città Metropolitana di Catania e il Circolo UAAR di Catania, nell'ambito della campagna "dio scotto" per l’abolizione su scala globale delle leggi che puniscono la blasfemia, portano in città lo spettacolo satirico di Daniele Fabbri intitolato "Il timido anticristo".

„Venerdì 6 Luglio 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento all'Oasis Beach a Catania con l'opening party dell'estate dal titolo 'Fico Opening Party'.

„Back to the 90's • Afrobar. A grande richiesta Back to the 90's torna a Catania. Back to the 90's è il party di riferimento italiano che ti farà rivivere i mitici anni 90. Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show.

„A grande richiesta ritorna l'appuntamento serale al Sup di Acitrezza per poter andare insieme sui Sup illuminati a led nell’incantevole arcipelago delle Isole Ciclopi. Raduno previsto alle 20:30. Uscita in Sup ore 21:00. Costo dell'uscita € 15 consumazione inclusa. “