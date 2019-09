Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra dell'arancino, J-Ax ed Articolo 31 LIVE, Miracle Tunes al Centro Sicilia

1. Fiera dello Jonio ad Acireale. Dal 30 Agosto al 9 Settembre 2019 - Centro Storico di Acireale (Catania). La Fiera dello Jonio, è una delle più antiche e prestigiose iniziative espositive siciliane. L'edizione moderna nasce nei primi anni del secolo scorso, dalla tradizionale “Fiera Franca”, che sin dal '300 costituiva il mezzo di circolazione dei prodotti del territorio dell'Etna con il sistema del baratto. Da qualche anno, tornata ad essere organizzata dall'ente comunale, è stata portata in centro storico all'interno di una meravigliosa cornice barocca, ospitando in Corso Umberto l'agroalimentare di qualità - biologico, IGP - mentre in Piazza Duomo e via Ruggero Settimo l'artigianato dell'Isola dove si potrà ammirare il meglio delle opere di ingegno: pietra lavica, marmi, ferro battuto, legno, ceramiche.

2. Sagra dell'arancino a Ficarazzi. 6/7/8 Settembre 2019 P.zza Giovanni XXIII, Ficarazzi Fraz. di Aci Castello (CT). Orario: 18,30 / 24,00. XVIII edizione Sagra dell'Arancino a Ficarazzi, frazione di Aci Castello (CT), il 5,6,7 e 8 settembre in piazza Giovanni XXIIIesimo. Un connubio di sapori, folklore e tradizione che ogni anno si rinnovano per assaporare la tipica pietenza dello Street food siciliano. La simbiosi fra gastronomia tipicamente siciliana, musica, folklore sono le componenti fondamentali per la realizzazione di una delle più importanti manifestazioni dell’hinterland catanese.

3. Sagra del pesce azzurro di Ognina. Sabato 7 settembre e domenica 8 settembre appuntamento ad Ognina con la 'Sagra del Pesce azzurro', giunta alla sua 52esima edizione. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni è possibile cliccare sulla pagina ufficiale dell'evento al seguente link.

4. Salmo LIVE alla Villa Bellini. L’artista, infatti, si prepara a stupire il pubblico dei più importanti festival estivi italiani e annuncia oggi la sua partecipazione a Locarno presso il Connection Festival, Legnano al Rugby Sound, passando poi per il Noisy Naples Fest di Napoli, la Summer Arena di Catanzaro, lo Zoo Music Fest di Pescara, l’Arena Pyrex di Santa Cesarea Terme (LE), il Red Valley Festival ad Arbatax (NU), per terminare con un incredibile show a Catania, presso Villa Bellini.

5. J Ax ed Articolo 31 LIVE alla Villa Bellini. J-Ax + Articolo 31: quattro nuove date estive. J-AX e Dj Jad tornano come J-AX + Articolo 31 e, dopo le prime date annunciate, ecco nuovi eventi per il duo più famoso della musica hip hop in Italia: si esibiranno anche mercoledì 3 luglio al Rugby Sound di Legnano (MI), sabato 20 luglio in Piazzale Zenith a Bibione, sabato 31 agosto al Foro Boario di Noci (BA) per l’Animanote Musica In Collina e sabato 7 settembre a Villa Bellini a Catania per l’Estate Catanese.

6. Storie di Donne. La Compagnia VibrAzioni d'arte e l'Associazione Etna ngeniousa presentano: 6 Settembre 2019 ore 20.30. Terrazza della Badia di Sant'Agata. STORIE DI DONNE. Quattro Melologhi su testi di Vitaliano Brancati. Musiche di Ferdinando D'Urso.

7. Mostra 'Horro Vacui ed Amor pleni'. Horror vacui – Amor Pleni viene pensato come esperimento sociale: un allestimento en plein air, attorno e all’interno della piazza, che verrà vissuto dal passante di turno o da chi si vorrà fermare al locale per bere qualcosa e che vedrà le opere dell’artista dialogare con la piazza e col contesto culturale, una piazza piena di gente alle ore pomeridiane e serali e una piazza vuota quando tutti rientrano a casa.

8. Back to the 90's • Afrobar. Back to the 90's è il party di riferimento italiano che ti farà rivivere i mitici anni 90. Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica. Preparatevi a ballare i brani indimenticabili e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show.

9. No Ordinary Hit al Qubba. Tutte le hit che ci hanno fatto cantare, ballare e divertire. Ingresso in lista entro le 24.00 euro 10,00 con drink alcolico. Per le liste scrivere un messaggio di posta privata o contatta uno degli organizzatori. Dalle 21.00 è possibile prenotare un tavolo in pizzeria al 3477648487.

10. Miracle Tunes LIVE al Centro Sicilia. L'estate si chiude in bellezza al Centro Sicilia, con l’attesissimo ritorno delle Miracle Tunes, le 3 eroine della serie TV amata da tutti i bambini, che combattono il male grazie al potere della musica e del ballo. Dopo il grande successo degli ultimi mesi, l’appuntamento è fissato per domenica 8 settembre: le nostre eroine offriranno ai loro piccoli fan una giornata entusiasmante e ricca di sorprese.

11. Artisti Etnei Riuniti. Domenica 8 settembre 2019. Concerto di Beneficenza. Parco comunale Anselmi Nicolosi. Area food & beverage. Inizio ore 20.30. Ingresso € 5. L'incasso della serata sarà totalmente devoluto in beneficenza.

12. Terrazza sul Barocco. La quota di euro 15 a persona comprende: Breve visita guidata al Monastero: SUBITO in TERRAZZA. Miscelazione a quattro mani realizzata dal Barchef Angelo Bruno e Andrea Baudo, accesso libero al buffet, area espositiva, mostra fotografica. Seconda consumazione alcolica e non euro 5. Management: Angelo Bruno, Andrea Baudo, Andrea Finocchiaro.

13. Chicchi riso e uva di Sicilia. Dopo il grande successo delle prime quatto edizioni torna domenica 8 settembre,a Masseria Carminello, a Valverde (Ct) la quinta edizione di "Chicchi, riso e uva di Sicilia". Serata dedicata al prodotto considerato dai siciliani il più caratteristico della propria regione e che quasi tutte le grandi città ne rivendicano la paternità; l'Arancino o Arancina. Enogastronomia e creatività saranno gli ingredienti principali. A omaggiare questa specialità siciliana, saranno presenti i migliori chef di Sicilia e non, che dal vivo realizzeranno le loro singolari interpretazioni dell'Arancino unendo la tradizione della ricetta ai prodotti DOP delle proprie città.

14. 'Io, Sarah' - Ultime ore di Sarah Kane. Con Alice Sgroi, regia di Giovanni Arezzo, produzione Mezzaria Teatro. Tratto dal romanzo di Francesca Auteri, "Io, Sarah". Ultime ore di Sarah Kane è un monologo post-mortem in cui a parlare è Sarah Kane, drammaturga inglese morta suicida a ventotto anni, uccisa dalla solitudine e dalla mancanza di amore. Dopo essersi strangolata con i lacci delle sue scarpe nel bagno dell’ospedale psichiatrico in cui era ricoverata, nel tentativo di liberarsi delle sue ossessioni, Sarah – non-morta e in un non-luogo definito solo dallo scorrere del tempo – si ritrova a dover fare i conti con i suoi mostri, perseguitata dai pensieri che sono stati causa del suo stesso suicidio.

15. Battiati Jazz Festival. 08 settembre "Dino Rubino Trio" feat Piero Delle Monache. Patrocinio del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale di Sant'Agata Li Battiati, main Sponsor: Coop Alleanza 3.0, organizzazione Associazione Musikante, direzione Artistica Antonio Petralia, ufficio stampa Patrizia Rubino. La Casa degli originali Talenti. Piazza Falcone 1. Ingresso libero.