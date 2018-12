Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Faber, Cesare Cremonini LIVE, Welcome to Land

1. Faber: il Fabbricante di Idee l'8 e 9 dicembre 2018

Faber: il Fabbricante di Idee l'8 e 9 dicembre 2018

„La NONA EDIZIONE di "FABER - IL FABBRICANTE DI IDEE" porta ancora una volta la Sicilia in prima linea. L’8 e 9 dicembre, dalle 10.00 alle 22.00 presso lo storico Palazzo Manganelli, saranno ospitati artisti e artigiani provenienti da tutta la Sicilia, che presenteranno le loro creazioni tra le splendide sale del piano nobile del Palazzo normalmente non aperto al pubblico.“

2. magico natale 8/9 dic. palazzo biscari

magico natale 8/9 dic. palazzo biscari

„Palazzo Biscari, via Museo Biscari 10 Catania. INGRESSO LIBERO. Dalle ore 10.00 alle 22.00. Magico Natale, si svolgerà al Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania. Al Magico Natale gli eccellenti artigiani siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo.

3. fiera del disco di catania - 8 e 9 dicembre 2018

fiera del disco di catania - 8 e 9 dicembre 2018

„Trovarsi di colpo davanti a migliaia di vinili è un’emozione unica, toccarli, annusarli, sceglierli è quello che potranno fare i nostri amici siciliani. 50 selezionatissimi espositori per un’offerta varia e completa, che vi aspettano al Grand Hotel Excelsior l'8 ed il 9 dicembre 2018.“

4. Il Villaggio di Babbo Natale a Tremestieri Etneo dal 7 al 26 dicembre 2018

Il Villaggio di Babbo Natale a Tremestieri Etneo dal 7 al 26 dicembre 2018

„Parco Ravanusa Via dei giardini Tremestieri Etneo (CT) 95030. Appuntamento dal 7 al 26 dicembre 2018. Il 7 dicembre a partire dalle ore 16.30 è prevista l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in presenza delle autorità comunali. Curiosate nella casa di Babbo Natale, visitate l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli, il bosco degli elfi ed il giardino incantato: gnomi, fate e folletti vi incanteranno con storie senza tempo.

5. 26° Sagra della Patacò e dei prodotti tipici di Licodia Eubea l'8 e 9 dicembre 2018

26° Sagra della Patacò e dei prodotti tipici di Licodia Eubea l'8 e 9 dicembre 2018

„8/9 Dicembre 2018 – Ex Monastero di San Benedetto e Santa Chiara, Licodia Eubea (CT). Con questa manifestazione gli agricoltori custodi della cicerchia, anche quest’anno in sinergia con il Comune di Licodia Eubea e le associazioni locali propongono alle nuove generazioni questo nobilissimo ed antichissimo legume, con caratteristiche nutrizionali e salutistiche notevoli, ingiustamente per lungo tempo dimenticato.“

6. Merry Christmas Market in via Minoriti dal 30 novembre 2018 al 29 dicembre 2018

Merry Christmas Market in via Minoriti dal 30 novembre 2018 al 29 dicembre 2018

„Il calore del Natale in una splendida cornice cittadina. Artigiani e artisti del nostro territorio vi aspettano per vivere insieme le magiche atmosfere dei tradizionali mercatini del nord Europa. Per i tuoi acquisti di Natale scegli il #MADEINCATANIA degli artigiani Scie Market.

7. 'Luce' ai Mercati Generali il 9 dicembre 2018

'Luce' ai Mercati Generali il 9 dicembre 2018

„Domenica 9 Dicembre ai Mercati Generali apertura pomeridiana. Pomeriggio 'Luce' con Grill. Gita con merenda e cena dal pomeriggio alle 23 ai Mercati Generali. Ingresso libero e special Dj set.“

8. Welcome To Land il 9 dicembre 2018

Welcome To Land il 9 dicembre 2018

„Appuntamento Domenica 9 dicembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 00.00. Ingresso libero. Per consultare il programma della manifestazione è possibile cliccare sul seguente link. Cibo, musica, intrattenimento per bambini, Dj set e tanto altro.“

9. Marketta - Il mercatino di Rocketta dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Marketta - Il mercatino di Rocketta dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

„Tutte le domeniche, dal 9 dicembre al 10 gennaio al Mono di Catania, dalle 17.30 a mezzanotte Mercatino di abbigliamento e accessori, arte, musica dal vivo, dj set, sala da tè e cioccolateria, aperitivo, calcetto balilla e giochi da tavolo. Dj’s resident Renato Mancini&Paolo Mei. Ingresso libero.

10. 'Prima che sia troppo tardi' al Teatro Angelo Musco: biglietti scontati con Catania Today dal 6 al 16 dicembre 2018

'Prima che sia troppo tardi' al Teatro Angelo Musco: biglietti scontati con Catania Today dal 6 al 16 dicembre 2018

CataniaToday offre ai propri lettori la possibilità di assistere agli Spettacoli della Stagione 2018-2019 della Compagnia dei Saitta al Teatro Angelo Musco a prezzi scontati.“ Il prossimo appuntamento è in programma dal 6 al 16 dicembre 2018 con lo spettacolo dal titolo 'Prima che sia troppo tardi'. La Compagnia dei Saitta al Teatro Angelo Musco :: ShoPrezzo Settore Unico € 18,00 - Prezzo CataniaToday € 11,00“.

11. Etna TANGO Festival 2018 dal 6 al 9 dicembre

Etna TANGO Festival 2018 dal 6 al 9 dicembre

„Dal 6/12 al 9/12 nel week-end dell´Immacolata, la Scuola Argentina di Tango a Catania, Siracusa e Messina "Estampa Porteña", vi invita all´ETNA TANGO FEST 2018 presso l´Airone Wellness Hotel, Zafferana Etnea (Ct). Il Puro Tango Argentino portato da un gruppo di artisti di altissimo livello, Ballerini e Maestri, Orchestra dal Vivo.“

12. Cesare Cremonini LIVE 2018 al Pal'Art Hotel di Acireale l'8 dicembre

Cesare Cremonini LIVE 2018 al Pal'Art Hotel di Acireale l'8 dicembre

„CremoniniLIVE2018: dopo il successo dei quattro concerti negli Stadi, lo spettacolo protagonista dell'estate 2018 di CESARE CREMONINI continua a novembre e dicembre nei Palasport di tutta Italia. Appuntamento il prossimo 8 dicembre 2018 a partire dalle ore 21.00 al Pal'Art Hotel di Acireale.

13. Presentazione 'Spazio 'Remainder alla Libreria Cavallotto l'8 dicembre 2018

Presentazione 'Spazio 'Remainder alla Libreria Cavallotto l'8 dicembre 2018

„Remainder, libri rari e convenienti, da oggi hanno un nuovo spazio dedicato, da Cavallotto in Corso Sicilia. Sabato 8 dicembre, nella sede Cavallotto di Corso Sicilia si inaugurerà un nuovo reparto dedicato ai Remainder: libri fuori commercio, perché fuori catalogo o perché ristampati in nuove edizioni. Libri nuovi ma destinati all'esaurimento e dunque rari. Per festeggiare questo evento, a partire dalle 17.30 verrà offerto un brindisi con i vini dell'Azienda Al-Cantàra.

14. MonnaLizard Rino Gaetano Tribute il 7 dicembre 2018

MonnaLizard Rino Gaetano Tribute il 7 dicembre 2018

„I palermitani MonnaLizard Rino Gaetano Tribute - Andrea Bellante voce, Francesco "Pippo" Ri-baudo chitarra e cori, Alessio Romeo tastiere e cori, Luca Giuffrida basso, Fabrizio Taormina batte-ria - portano in giro per la Sicilia un progetto dedicato alle canzoni, ai pensieri, all’umorismo taglien-te del grande Rino Gaetano.“

15. 'La capinera' al Teatro Massimo Bellini dal 9 al 18 dicembre 2018

'La capinera' al Teatro Massimo Bellini dal 9 al 18 dicembre 2018

„Prima mondiale per La Capinera, melodramma “moderno” in due atti, di Gianni Bella (la musica), Mogol (le liriche), Giuseppe Fulcheri (il libretto), con l’orchestrazione di Geoff Westley e per la regia di Dante Ferretti. Se il soggetto è tratto dal romanzo epistolare “Storia di una capinera” di Giovanni Verga, la peculiarità è che la sua trasposizione in “moderna” opera lirica è firmata da autori prestigiosi che si accostano al genere per la prima volta. Durata: 2 ore e 20 minuti (con un intervallo). Prima rappresentazione. Domenica 9 dicembre 2018 ore 20,30.



