Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Carnevale di Acireale, Agata inedita, Run2Castles

1. Mostra 'Agata inedita' al Museo Diocesiano. Mostra fotografica di Marco Giuffrida e Vincenzo Portuese. Dal 18 gennaio al 12 febbraio 2020. Gli scatti in mostra, realizzati negli ultimi tre anni, riprendono momenti legati alla nostra Patrona, attraverso prospettive mai viste ed eventi riservati e delicati come la pulitura del Busto reliquiario e dello Scrigno. Il percorso fotografico, non cronologico ma tematico, vuole dare una nuova chiave di lettura per scoprire aspetti inediti non visibili alla maggior parte dei fedeli.

2. Carnevale di Acireale 2020. Dall'8 al 25 Febbraio 2020 - Acireale (Catania). Il Carnevale di Acireale, il Più Bel Carnevale di Sicilia, una delle più antiche ricette di buonumore della nostra terra. Se avete un pizzico di allegria e la giusta predisposizione al sorriso, unitevi alla folla e dimenticherete i vostri problemi. Sarete protagonisti di un teatro delle maraviglie: maschere, coriandoli, luci, fiori, musica e soprattutto tanto calore umano. Le stupende vie e piazze del centro storico di Acireale sono la cornice ideale per uno spettacolo che raggiunge il clou con le sfilate dei carri.

3. Presentazione del libro 'La voce della mia terra'. Voci della mia Terra è il libro che mescola nostalgia e memoria, i sapori di un passato sempre presente, una eredità profonda descritta con la incredibile capacità narrativa da Giovanni Lo Giudice. Incontreremo Gaetana Lo Giudice, curatrice del testo e figlia dell'autore. Durante l'incontro sarà proiettato il Booktrailer a firma del regisa Salvatore Bonaffini.

4. 'Bastardi' al We Tribe. W𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 e 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶 presentano 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔𝗥𝗗𝗜, scritto e diretto da Marco Tringali. Collaborazione testuale e drammaturgica di Salvo Giorgio. W𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 è un centro culturale gestito e amministrato dalla compagnia teatrale e associazione culturale Teatro degli Specchi.

5. 'Musical che passione' al Teatro Ambasciatori. Sabato 8 febbraio 2020, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Teatro Ambasciatori con lo spettacolo dal titolo 'Musical che passione'. Spettacolo teatrale diretto da Tino Pasqualino, con le coreografie di Nuova Accademia Danzaria.

6. Incontro 'Finchè smartphone non ci separi'. Un socioplay sulla possibilità di praticare e curare il sentimento amoroso attribuendo il giusto spazio all'utilizzo di smartphone, social e dispositivi digitali di vario genere che condizionano i nostri comportamenti e la nostra comunicazione. La sessione sociodrammatica, condotta dalla Dott.ssa Roberta Curatolo, psicologa esperta in tecniche psicodrammatiche, sarà rivolta alle persone interessate ad interrogarsi sull'esperienza amorosa e sulla capacità di amare in uno spaccato di vita ipermoderna che spesso non lascia spazio alla maturità emotiva.

7. Le Vie di Agata. Installazione di icone e arazzi dedicati alla martire catanese. 16 artisti siciliani (e non solo) rendono omaggio alla santa. Una galleria a cielo aperto, icone pop e contemporanee di un museo che "galleggia" nell'aria. Le tele saranno sospese lungo la via Santa Barbara per una settimana. La domenica successiva potranno essere acquistate all'asta.

8. Fabrizio Villa - People. Fino al 27 febbraio 2020 presso la galleria KōArt unconventional place di Catania, People, mostra personale del fotografo Fabrizio Villa, a cura di Aurelia Nicolosi e Marilina Giaquinta. Sono cinque i lavori in mostra. Tra questi Chef all’Opera, selezionata dal «New York Times» tra le foto più rappresentative del 2019, che sarà presentata al pubblico per la prima volta.

9. Run2Castles. Il 9 Febbraio 2020 un evento unico nel suo genere! Corri anche tu la RUN2CASTLES con partenza dalla piazza di Acicastello ed arrivo al Castello Ursino, gara podistica in linea di km 10,500 che collegherà i due castelli più famosi di Catania ed attraverserà i luoghi più spettacolari della nostra città. Acicastello, Scogliera, Via Villini a Mare, Ognina, lungomare Artale Alagona, Viale Ruggero di Lauria, Piazza Europa, Corso Italia, Viale XX Settembre e poi Via Etnea con i suoi palazzi barocchi, Piazza Università, Piazza Duomo, ed infine Via Garibaldi con arrivo davanti al Castello Medievale di Catania, il Castello Ursino, in Piazza Federico di Svevia.

10. Mercatino 'A Fera Bio. Il Mercatino Equobiolocale 'a Fera Bio Catania ti aspetta Domenica 9 febbraio, dalle 9:30 alle 13:30, nel cortile esterno del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania per promuovere una spesa Etica all'insegna del cibo Sano, Buono e Siciliano. ‘A Fera Bio* da 16 anni ha l’obiettivo di valorizzare la straordinaria varietà e bontà dei prodotti agricoli siciliani, biologici e locali.

11. Le Chiavi d'oro nelle fiabe. Narrazione teatrale. Le fiabe parlano sempre e solo di un unico soggetto: noi. I loro personaggi sono le nostre diverse parti, il loro protagonista il nostro Io in crescita. Qual è la ricetta per conquistare il vero Amore? Cosa si nasconde dietro la Morte? E qual è il segreto della Felicità? Questo spettacolo di narrazione teatrale, attraverso fiabe provenienti da diverse tradizioni, ci racconterà le risposte che le Fiabe sussurrano al nostro cuore.

12. Presentazione del libro 'Anja. La Segreteria di Dostoevskij'. Sabato 8 febbraio 2020, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro di Giuseppe Manfredi dal titolo 'Anja - La segretaria di Dostoevskij'.

13. Ciclotour 'Le strade nascoste'. Bellissima passeggiata cicloturistica a Scordia. Percorso: Catania/Scordia/Lentini. Andata: in bicicletta (Km. 60). Ritorno: in treno. Contributo per attività associative: € 12,00 da versarsi entro il 06/02/2020.

14. 'Il sogno dell'Europa'. Con Paolo Borrometi. Venerdì 7 febbraio, a partire dalle ore 9.30, appuntamento nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Catania per la presentazione del modulo Jeam Monnet 2019/2022. 'Il sogno dell'Europa - Il ruolo dei giornalisti nella costruzione di una nuova sfera pubblica'. Ne discute Paolo Borrometi.

15. Coi saldi state caldi al 'Centro Sicilia'. I saldi continuano al Centro Sicilia per tutto il mese di Febbraio. Cogli l'occasione ed approfitta delle nostre incredibili offerte per avere i migliori capi di tendenza spendendo meno. Con una superficie totale di 95.600 mq, è la più grande struttura commerciale della Sicilia: un’area commerciale integrata che si compone della Galleria con circa 140 negozi divisi in 4 Mall tematiche, una Piazza dei Sapori di oltre 2 mila mq, un ipermercato, un’area Leisure e “Magicabula”, una bellissima area bimbi.