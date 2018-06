Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra del pesce spada, Etna Photo Meeting e Grease

1. 29° sagra del pesce spada ad acitrezza

„I giorni 08/09/10/Giugno 2018 ci sarà la 29° Sagra del pesce spada ad Aci Trezza Piazza Alaggio (zona antistante la chiesa madre). Saranno serviti fette di buon pesce spada grigliato accompagnato da insalata verde, pane e un bicchiere di vino bianco o altre bevande .Nei giorni della sagra saranno allestite degli stand con dei prodotti di artigianato locale.

2. etna photo meeting 2018

„Dal 1° al 10 giugno la prestigiosa cornice di Palazzo Recupero Cutore, nel cuore di Aci Bonaccorsi ospiterà l'Etna Photo Meeting, festival di fotografia organizzato dal Gruppo Fotografico Le Gru di Valverde e giunto alla sua 24esima edizione. Il tema scelto quest'anno è il motto latino "Libri Faciunt Labra" (I libri fanno le parole).

3. Inaugurazione Estate 2018 at Qubba l'8 giugno

„Venerdì 8 giugno 2018 appuntamento al Qubba per la prima serata di questa estate 2018. ►Ticket in lista riduzione € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00 ►Ticket fuori lista € 10,00 fino alle 23.30 oltre € 15,00.

4. 'Opening Lostrea' all'Afrobar l'8 giugno 2018

„Il prossimo 8 giugno 2018, a partire dalle ore 19.00, appuntamento all'Afrobar con la serata dal titolo 'Opening Lostrea'. Ingresso libero.“

5. Seminario online di scrittura ortografica siciliana l'8 giugno 2018

„Seminario online di scrittura ortografica siciliana. Venerdì 8 giugno 2018 alle ore 10,00 siete tutti invitati a partecipare ad un seminario dal vivo in streaming sulla pagina Facebook dell'evento: tratterete la tematica dell'ortografia siciliana e vedrete qual è la "Proposta di normalizzazione ortografica comune della lingua siciliana".

6. 8 giugno: il mito di jachino marletta torna a catania. presentazione del libro

„Venerdì 8 giugno a Catania sarà dedicato un appuntamento all’insegna del mito di Gioacchino Marletta, in arte Maciste, il “Re”, nato e cresciuto a Catania, nel quartiere di San Cristoforo, e uno di quei personaggi famosi della città negli anni '60. Saltimbanco e artista di strada "Jachino", metteva in scena spettacoli con prove di forza nelle piazze del centro sollevando un enorme masso, una basola di pietra lavica, e invitando poi il pubblico a fare altrettanto.

7. 'Amacardo Mixology Night' all'Ostello l'8 giugno 2018

„Il mix dei sapori selvatici dell'Etna rivisitati da Amacardo attraverso ricette mixology a base di amaro e grappa. Appuntamento il prossimo 8 giugno 2018 a partire dalle ore 21.00 all'Ostello di Catania. “

8. sughero on air - apericena & dj

„SUGHERO ON AIR. Inizia la bella stagione e si inaugura il cortile di Sughero. Potrete godere dell'aria dell'Etna, della buona musica con Dj set, buffet, vini freschi, bollicine, birre dissetanti. Costo 5 euro.“

9. anita de luca a cantina malenchini

„Nuovo Live a Cantina Malenchini Venerdì 8 Giugno dalle ore 21.00, con Anita De Luca. Un viaggio musicale nell'essenzialità di un live acustico tra hit italiane e straniere del passato e del presente. Durante la serata sarà possibile degustare i taglieri di salumi e formaggi serviti in abbinamento ai calici di vino (disponibile anche il menu vegetariano).“

10. Giardino Sonoro at Mercati Generali il 9 giugno 2018

„Sabato 9 giugno 2018, a partire dalle ore 23.00, appuntamento ai Mercati Generali con la serata dal titolo 'Giardino Sonoro'.

11. mario spinnicchia plays debussy's prelude

„Anfiteatro2018. Auditorium del Collegio Universitario d’Aragona - Catania. Sabato 9 giugno 2018, ore 20.45. Mario Spinnicchia LIVE al pianoforte. Costo del biglietto € 10,00. 'Omaggio a Claude Debussy nel centenario della sua morte - Les Preludes'.

12. catania tra misteri, leggende e simboli

„Passeggerete per le vie di Catania tra statue, monumenti, palazzi e storia, raccontandovi aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali comprenderanno Piazza Stesicoro, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, Piazza Duomo ed il suo “ Liotru” (dove faremo un piccolo break caffè e due chiacchiere), per finire al Castello Ursino.

13. grease! amore & brillantina

„La storia d'amore più ballata di sempre sta per tornare alla SALA DE CURTIS. GREASE. Amore&brillantina Da vedere! Perché? Perché alla De Curtis il palcoscenico è vicino agli spettatori e vi sembrerà di essere "dentro" lo spettacolo! Perchè Grease con le sue celebri canzoni ci fa tornare indietro nel tempo. Appuntamento sabato 9 giugno e venerdì 29 giugno.“

14. Presentazione del libro 'Viaggio nella Catania sotterranea' il 9 giugno 2018

„L'appuntamento è giorno 09/06/2018 alle ore 09:30 presso la Libreria Vicolo Stretto, Via Santa Filomena 38, Catania, che ospiterà Clelia Zarbà, l'autrice di Mistero Sotterraneo, e la dott.ssa Matilde Russo, presidente dell'Associazione Etna 'ngeniousa per leggere insieme passi tratti dal romanzo e viaggiare con l'immaginazione, ripercorrendo le strade della florida Catina e, poi, per chi volesse aderire, l'evento proseguirà con la visita dei siti archeologici, guidati dalle suggestione del romanzo e dalle guide professioniste dell'Associazione Etna 'ngeniousa, al prezzo speciale di 5 euro“.

15. Presentazione del libro 'Kabukicho' il 10 giugno 2018

„Domenica 10 giugno 2018, a partire dalle ore 19.30, presso la Libreria Vicolo Stretto, appuntamento con la presentazione del libro di Dominique Sylvaine dal titolo 'Kabukicho'. Accompagna l'autrice la giornalista Giorgia Lodato.