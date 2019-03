Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Marina Rei LIVE, Mercatino 'A Fera Bio, Expo della pubblicità

1. Catania Jazz Club - Francesco Vaccaro Jazz 4tet l'8 marzo 2019

„Questa settimana sarà la volta del progetto di Francesco Vaccaro Jazz Quartet che presenterà un repertorio di composizioni di Francesco Vaccaro che saranno accompagnate dalla performance teatrale dell'attrice Alice Ferlito che interpreterà degli estratti dal Timeo di Platone.

2. "Occhio al buco delle serratura" al Teatro Angelo Musco: biglietti scontati con Catania Today

„Festa della donna al GranDuomo l'8 marzo 2019

„Granduomo è lieta di invitare all'evento esclusivo organizzato in occasione della Festa della donna nella splendida cornice di Piazza Duomo. A partire dalle ore 20.30 dell'8 marzo, caleidoscopio di eventi, tra un aperitivo e una cena, intrattenimento per grandi e piccini, per poi concludersi con il dj set.

3. mostra fotografica delle donne a.c.a.f. "lui"

„L'A.C.A.F. (Associazione Catanese Amatori Fotografia) di Catania inaugura, venerdì 8 Marzo 2019, ore 19.00, l'annuale mostra dedicata alla "Festa della Donna" con un vernissage tutto al femminile. La mostra, giunta ormai alla decima edizione, propone un importante numero di opere: 52 fotografie a colori che hanno tutte come protagonista "Lui". “

4. la sicilia è donna - il volto femminile di catania

„erranno ricordate le figure femminili che hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia della Sicilia. Un viaggio affascinante sulle tracce di alcune figure femminili spesso nascoste tra le pieghe di una storia vissuta e scritta, quasi esclusivamente, da uomini.

5. Mercatino 'A Fera Bio il 10 marzo 2019

„Il Mercatino Equobiolocale 'a Fera Bio Catania dà appuntamento domenica 10 marzo, dalle 9:30 alle 13:30, nel cortile esterno del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania per promuovere una spesa etica all'insegna del cibo sano, buono e siciliano. Ingresso libero.

6. Presentazione del libro 'Chilografia' il 9 marzo 2019

„abato 9 marzo 2019, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Prampolini con la presentazione del libro 'Chilografia' di Domitilla Pirro.

7. expo della pubblicità | adiscart packaging

„Dall’8 al 10 marzo Adiscart Packaging sarà presenta all’evento fieristico Expo della Pubblicità al Centro Fieristico Etna. L’Expo della Pubblicità, un evento alla sua tredicesima edizione che accogliere il meglio nei settori dell'oggettistica pubblicitaria, tessile promozionale, tecnologie per la stampa e la personalizzazione.

8. CIRCUSsea al Midulla: Gran Cabaret per Mediterranea il 9 marzo 2019

„Le Associazioni Gammazita e Clatù, in collaborazione con le realtà artistiche e sociali catanesi che promuovono attività Circensi e di Circo Sociale - G.A.P.A (Giovani assolutamente per agire), Ursino Buskers, Midulla Centro Polifunzionale - San Cristoforo, SbadaClown, CircO StortO - raccolgono l'invito lanciato da AltroCirco News, piattaforma nazionale per la promozione del circo sociale in Italia, e vi invitano al Gran Cabaret di circo a sostegno di Mediterranea Saving Humans. SABATO 9 MARZO alle ore 19.30 al Midulla Centro Polifunzionale - San Cristoforo.

9. Womans Friday at MA l'8 marzo 2019

„Venerdì 8 marzo, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al MA Catania con la serata dal titolo 'Womans Friday'. Tickets: Fino alle 23.30 euro 2,00 oltre euro 10,00. “

10. Arrusti&Balla all'ECS Dogana Club il 3 ed il 10 marzo 2019

„Domenica 3 marzo e domenica 10 marzo 2019 oramai classico appuntamento all'ECS Dogana Club con la giornata dal titolo 'Arrusti&Balla'. Open Wine&Fucularu. Unico ticket per bere tutto il vino che vuoi ed un secondo a Scelta dal Barbecue“.

11. Presentazione del libro 'Adolescenti geneticamente modificati' l'8 marzo 2019

„Venerdì 8 marzo 2019, a partire dalle ore 16.30, appuntamento alla Libreria Prampolini con la presentazione del libro 'Adolescenti geneticamente modificati'. Nell’era degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), anche l’adolescente – oggi non più solo figlio di genitori biologici, ma dell’impatto tecnologico – muta la sua struttura divenendo un Adolescente Digitalmente Modificato (ADM).

12. catania by night tra misteri e leggende

„ Il tour è svolto interamente a piedi. La quota di partecipazione sarà versata direttamente in loco. Il contributo di partecipazione è di euro 10 a persona adulta. “

13. Marina Rei e Paolo Benvegnù live at MA Catania il 9 marzo 2019

„Marina Rei e Paolo Benvegnù e il nuovo progetto “Canzoni contro la disattenzione” che unisce due dei più raffinati e sensibili artisti del panorama italiano. Sabato 9 Marzo 2019 - ore 22.00 MA - Catania. Ticket € 15,00. “

14. catania è fimmina!

„La Sicilia è donna, Catania è donna, un suggestivo viaggio attraverso i secoli e gli avvenimenti vissuti dalle sue donne. Sharing Sicily propone nella giornata dell' 8 marzo un tour dove si raccontano intense pagine di storie al femminile alla scoperta di grandi donne della città del Liotru. La passeggiata sarà condotta dall'esperta guida Silvia Scollo, ideatrice del tour. “

15. artery

„I lavori fotografici e il video della mostra, Artery, prendono corpo da uno specifico evento, la frana che ha reciso l'autostrada A19, principale arteria tra l'est e l'ovest della Sicilia: ad oggi il ponte Imera, i cui piloni hanno ceduto nel 2015, non è stato ancora riparato. La drammatica lacerazione del territorio fornisce a Concrete Group lo spunto per affrontare temi come la disintegrazione delle infrastrutture e le parallele discontinuità e apatia sociali sintomatiche della nostra epoca.