Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Le Vie del Verde, Catania per AIRC, San Martino a Viagrande

1. San Martino in Festa a Viagrande dal 9 all'11 novembre 2019

„San Martino in Festa a Viagrande. San Martino in Festa a Viagrande dal 9 all'11 novembre 2019

„SAN MARTINO IN FESTA a Viagrande 09 - 10 - 11 Novembre 2019. Parco Comunale "A. Aniante" di Viagrande (CT). Vino, Castagne e Street Food. Info Evento Fieristico. Ricca area food con pietanze preparate al momento, sia della tradizione siciliana che del periodo autunnale: dolci tipici, tavola calda, fritti, piatti della tradizione, grigliate di carne, coppi di pesce o verdure... tante prelibatezze ancora. Stand con manufatti artigianali creati dalle sapienti mani degli artisti locali per tramandare la cultura popolare. “

2. Catania per AIRC: Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura il 10 novembre 2019

„Catania per AIRC: Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Catania per AIRC: Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura il 10 novembre 2019

„ Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, duo collaudato del jazz contemporaneo, saranno i protagonisti di “Catania per AIRC”, uno straordinario concerto in programma il #10novembre, ore 20, al Teatro Massimo Bellini di Catania. L’evento è organizzato dalla Delegazione AIRC Catania per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica in Sicilia. Alla raccolta fondi di “Catania per AIRC” partecipa anche l’Ame (Associazione Musicale Etnea) che destinerà ad AIRC l'intero incasso della serata tra biglietti e quota abbonamenti.

3. Le Vie del Verde a Catania. le vie del verde a catania

„“Le vie del Verde a Catania” si propone come un ITINERARIO DI TURISMO RESPONSABILE che attraverso parchi, ex orti monastici, viali alberati e antiche ville nobiliari ricostruisce l'identità del giardino siciliano e della sua biodiversità, grazie al minuzioso lavoro di ricerca della biologa Elisabetta Spampinato.“

4. Autunno Ragalnese. Tutte le Domeniche d'Autunno dal 20 Ottobre al 15 Dicembre 2019 - Piazza Cisterna, Ragalna (CT). Orario: dalle 9.00 alle 19.00. Dopo l’Estate l’Etna si tinge di colori e di gusto. Esplodono le mille sfumature cromatiche della natura. I boschi acquisiscono diverse tonalità di colori e le foglie si tingono di giallo e di rosso. Anche i sapori cambiano, dalle castagne al vino, dalle mele alla frutta secca, dai dolci ai funghi…i gusti d’autunno diventano un percorso di sapori tutto da scoprire e da vivere. Ed è proprio questo l’intento del Comune di Ragalna che domenica 20 ottobre inaugura l’“Autunno Ragalnese” in programma tutte le domeniche d’Autunno fino al 15 dicembre, in Piazza Cisterna, dalle 9.00 alle 19.00.

5. 'La nebbia' al Teatro del Canovaccio dall'8 al 10 novembre 2019

„'La nebbia' al Teatro del Canovaccio. 'La nebbia' al Teatro del Canovaccio dall'8 al 10 novembre 2019

„LA NEBBIA (follia del gregge), scritto, diretto ed interpretato da Valentina Ferrante e Federico Fiorenza. Circuit bending Alessandro Aiello. Luci e fonica Pietro Casano. 'La nebbia' al Teatro del Canovaccio dall'8 al 10 novembre 2019

„Teatro del Canovaccio, via Gulli 12, Catania. Ingresso € 15,00. Ridotto € 12,00.

6. 'Il mio nome è Caino' al Piccolo Teatro dall'8 al 10 novembre 2019

„'Il mio nome è Caino' al Piccolo Teatro. 'Il mio nome è Caino' al Piccolo Teatro dall'8 al 10 novembre 2019. "Il mio nome è Caino" di Claudio Fava. Produzione: Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri con Ninni Bruschetta e Cettina Donato al pianoforte. Regia: Laura Giacobbe. Allestimento: Mariella Bellantone. Costumi: Cinzia Preitano. Disegno Luci: Renzo Di Chio. Sound Designer: Patrick Fisichella. Progetto grafico: Riccardo Bonaventura. Foto: Giuseppe Contarini. Comunicazione: Marta Cutugno.

7. Temporary Food al MA dall'8 al 10 novembre 2019

„Temporary Food al MA. Temporary Food al MA dall'8 al 10 novembre 2019

„Avete mai mangiato in una Temporary Venue? Quest’anno vi faremo provare questa nuova esperienza all’interno del Ma Catania. Arriva il TEMPORARY FOOD ovvero un nuovo concept di ristorazione. Ogni mese ci sarà un protagonista assoluto: il panino, la carne, la pasta, il pesce, la pizza. Ottobre, Novembre e dicembre saranno i mesi dedicati all’arte del panino. Una definizione che racchiude i valori autentici del nostro paese: la bellezza, la creatività, la passione, la qualità e l’eccellenza. Un protagonista, il panino, accompagnato da alcuni degni attori comprimari come gli antipasti e i secondi di mare e di terra.

8. Workshop intensivo con Jaro Viňarský l'8 novembre 2019

„Workshop intensivo con Jaro Viňarský. Workshop intensivo con Jaro Viňarský l'8 novembre 2019

„In occasione dello spettacolo pluripremiato Animalinside, in scena il 9 Novembre all'interno della rassegna AltreScene, (Animalinside – Jaro Viňarský – AltreScene – Zō) presso Zō centro culture contemporanee (unico centro multidisciplinare in Italia riconosciuto dal Mibac), Jaro Viňarský tiene un workshop intensivo che vuole indagare l'anima ferina che è dentro di noi ed esplorarne le possibilità espressive con il corpo. Il workshop della durata di 6 ore (dalle 11 alle 18) è aperto a tutti, ma è necessario un buon allenamento fisico di base. Costo di partecipazione 40 euro.“

9. Escape Room - AdventureRooms sconti del 40%

„Escape Room - AdventureRooms. Escape Room - AdventureRooms sconti del 40%

„Adventure Room - 4 Stanze di Escape Room a Catania in Via Umberto 146 e Via Umberto 241. Scegli Tra 4 Stanze Diverse A Prezzi Scontati Fino Al 40%.“

10. Festa delle Castagne, del Vino e dei Tortelli di Zucca dal 9 al 10 novembre 2019

„Festa delle Castagne, del Vino e dei Tortelli di Zucca. Festa delle Castagne, del Vino e dei Tortelli di Zucca dal 9 al 10 novembre 2019

„La Comunità Fornazzese, Il comitato di Quartiere di Fornazzo con il patrocinio del Comune di Milo, è lieta di invitarvi sabato 9 e domenica 10 novembre dalle ore 10:00 alle ore 24:00, in Piazza Sacro Cuore di Gesù per la "Festa delle Castagne, del vino e dei tortelli di Zucca". L'autunno è arrivato già da un po' a Fornazzo, ma non c'è autunno se a Fornazzo non si ha il piacere di Mangiare castagne rigorosamente "Caliate" accompagnate da un Buon Vino locale, e altre pietanze dal tipico sapore Autunnale.

11. 'Mastro Don Gesualdo' al Teatro ABC dal 2 al 10 novembre 2019

„'Mastro Don Gesualdo' al Teatro ABC. 'Mastro Don Gesualdo' al Teatro ABC dal 2 al 10 novembre 2019

„ENRICO GUARNERI in Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga per la regia di Guglielmo Ferro, inaugura la nuova Stagione al Teatro ABC di Catania. Un evento assolutamente da non perdere. Per info e prenotazioni 333 7781632 095 538188. 8 Novembre 2019 ore 21:00, 9 Novembre 2019 ore 17: 30 e ore 21:00, 10 Novembre 2019 ore 18:00. Ancora disponibili abbonamenti per la stagione 2019 - 2020. Con Francesca Ferro, Rosario Minardi, Ileana Rigano, Rosario Marco Amato, Pietro Barbaro, Giovanni Fontanarosa, Vincenzo Volo, Elisa Franco, Alessandra Falci e Federica Breci.“

12. Odissea veneziana di e con Giulio Querini il 9 novembre 2019

„Odissea veneziana di e con Giulio Querini. Odissea veneziana di e con Giulio Querini il 9 novembre 2019

„ Giulio Querini, economista e romanziere, ha insegnato alla Sapienza Università di Roma. Le sue esperienze accademiche in Sicilia, in Grecia e in Africa hanno ispirato – oltre la storia qui narrata – i romanzi L’isola e il vento e Sotto il cielo del Madagascar, entrambi pubblicati da Fazi Editore. Accompagna l'autore Federica Meli Di Pietro, #libraia della Libreria Vicolo Stretto.“

13. Spettacolo 'Mai stata sul cammello?'. mai stata sul cammello?

„“Mai stata sul cammello?” è una commedia in due tempi di Aldo Nicolaj. Scrisse l’opera per Paola Borboni, una delle presenze storiche del teatro italiano, con una carriera lunghissima, cominciata nel 1916 e conclusasi pochi mesi prima della sua morte, nel 1994. Si tratta di una commedia umana al femminile, amara, in cui si affronta la tematica del rapporto madre-figlia di natura possessiva. “

14. seminario ail pazienti – medici sulla leucemia linfatica cronica

„Seminario Ail pazienti - Medici sulla leucemia linfatica cronica. seminario ail pazienti – medici sulla leucemia linfatica cronica

„Sabato 9 novembre a Catania, presso l’Aula A – Torre Sud della Torre Biologica dell’Università degli Studi di Catania (via Santa Sofia, 97), a partire dalle ore 9.45, si terrà il Seminario Pazienti – Medici dedicato alla Leucemia Linfatica Cronica, organizzato da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma con il patrocinio di Fondazione GIMEMA. Durante l’incontro i più importanti specialisti dell’ematologia siciliana faranno il punto sullo stato dell’arte e sul futuro dei trattamenti e delle terapie di supporto della Leucemia linfatica cronica.

15. Profumi e Sapori d'Autunno - Etna da Gustare a Nicolosi dal 26 ottobre al 10 novembre 2019

„Profumi e Sapori d'Autunno - Etna da Gustare a Nicolosi. Profumi e Sapori d'Autunno - Etna da Gustare a Nicolosi dal 26 ottobre al 10 novembre 2019

„9-10 Novembre 2019 P.zza Vittorio Emanuele, Nicolosi (Catania). 'Profumi e sapori d'autunno - Etna da gustare'. Prodotti tipici e degustazioni. Ingresso libero.“