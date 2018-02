Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Carnevale di Misterbianco, Mercatino A'Fera Bio, Festa del cioccolato

1. Carnevale di Misterbianco 2018 dal 3 al 13 febbraio

„Da sabato 3 febbraio fino a martedì 13 febbraio appuntamento solito con il Carnevale di Misterbianco. Per poter consultare il programma dell'intera manifestazione è possibile cliccare sul seguente link. Il Carnevale di Misterbianco è cultura, teatro, arte, gastronomia, feste, animazioni e musica una sequenza di altri eventi imperdibili.

2. Terme Achilliane in musica il 9 febbraio 2018

„Visita guidata e concerto Omaggio a S. Agata con il quartetto d'archi diretto dal violinista Fabio Raciti. Musiche di Vivaldi, Bach e Mozart. Ore 18 primo turno, ore 19 secondo turno. Posti limitati € 5.00 a persona.

3. Carnevale di Acitrezza 2018 dall'8 al 13 febbraio

„Da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio non perdere l'appuntamento con l'edizione 2018 del 'Carnevale di Acitrezza'. Per poter consultare il programma completo della manifestazione clicca sul seguente link.

4. Carnival 90's at MA il 9 febbraio 2018

„Venerdì 9 febbraio, in occasione delle feste di Carnevale, al MA Catania festa anni '90 con Daniele Tignino from Ti.Pi.Cal.+Roberto Masi e Vito De Canzio. DRESS CODE? Ovviamente i personaggi degli anni '90.

5. Fluo Color Free Party alle Industrie il 9 febbraio 2018

„Fluo Color FREE Party alle Industrie il prossimo 9 febbraio. Ritirate i gadget in regalo all'ingresso. Indossate una t-shirt bianca o abbigliamento FLUO. Lasciatevi truccare dall make up girls. Divertitevi sotto il martellante Sound Dj.

6. Festa del cioccolato a Paternò dall'8 all'11 febbraio 2018

„La Festa del cioccolato a Paternò (CT), dal 8 al 11 febbraio. Una quattro giorni tra stand, laboratori, degustazioni e musica in Piazza Umberto, dalle 10 alle 24. Nel corso della festa del cioccolato sarà di scena l’alta pasticceria legata esclusivamente al cioccolato con gli stand dei maestri cioccolatieri italiani che propongono le loro specialità e che si esalteranno a creare vere e proprie sculture di cioccolato.

7. peter pan e capitan uncino

„Quale bambino non vorrebbe trovarsi faccia a faccia con il suo personaggio preferito? E’ proprio quello che accadrà al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, nello spettacolo con attori, burattini e video filmati “Peter Pan e Capitan Uncino”. Dal 10 febbraio, con repliche tutti i fine settimana, sabato alle 18.00 e domenica mattina alle ore 11.00, fino al 4 marzo, i piccoli spettatori si troveranno partecipi delle avventure di due tra i più amati personaggi della letteratura per l’infanzia, il sempre bambino Peter e il cattivone pasticcione e sfortunato Jack Uncino, nemici tra loro ma comunque inseparabili.

8. Carnevale al Sicily Outlet Village il 10 ed 11 febbraio 2018

„Sabato 10 e domenica 11 febbraio dalle 11 alle 19 appuntamento al Village per festeggiare il Carnevale con i tuoi bambini. In programma tante iniziative gratuite per grandi e piccoli: laboratorio “Crea-Nevale” per creare la mascherina, baby parking, truccabimbi, caccia al tesoro, le Grandi Mascotte Itineranti e palloncini in regalo per tutti i bambini! Scopri i dettagli del programma qui: http://bit.ly/2sjvCEI.“

9. Presentazione a Catania del libro "Cosi mai visti nè 'ntisi" il 9 febbraio 2018

„Appuntamento venerdì 9 febbraio a partire dalle ore 17.30 presso la sala 'Assostampa' delle Ciminiere di Catania. Dopo la pubblicazione nel 2006 del saggio su "La Ribellione di Castrogiovanni contro il Vescovo di Catania", Eugenio Amaradio torna sull'argomento scrivendo, a contorno di quegli avvenimenti, il romanzo storico "Cosi mai visti né 'ntisi nella Sicilia del '600". “

10. Teatro Coppola • Alessandro Fiori in concerto • Margini l'11 febbraio 2018

„Torna sul palco del Teatro Coppola - Teatro dei cittadini il nuovo attesissimo spettacolo di Alessandro Fiori. Un reading/concerto in cui si alterneranno canzoni in acustico a letture del suo ultimo libro – “GITE" – uscito per ibexhouse e giunto alla quarta ristampa, un breviario da ombrellone per l'estate e da bagno caldo per l'autunno.

11. •Tersicula•// Carnevale con Tersicula l'11 febbraio 2018

„Domenica 11 febbraio 2018 appuntamento a partire dalle ore 20.30 all'Eremo di Sant'Anna di Aci Catena con la serata di Carnevale dal titolo 'Carnevale con Tersicula'. Festa in maschera, rustici, chiacchere, musica ed intrattenimento. 5 euro a persona per gli adulti, 3 euro per i bambini al di sotto dei 10 anni.

12. Mercatino 'A Fera Bio al Monastero dei Benedettini l'11 febbraio 2018

„Il Mercatino Equobiolocale 'a Fera Bio Catania dà appuntamento domenica 11 febbraio, dalle 9:30 alle 13:30, nel cortile esterno del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania per promuovere una spesa Etica all'insegna del cibo Sano, Buono e Siciliano.“

13. Mostra 'Japan, Flight Maps 2018' dal 21 gennaio all'8 aprile 2018

„All'interno del progetto UNFINISHED CULTURE ideato da Giovanni Iovane, Carmelo Nicosia inaugura, dopo due anni di lavoro, la mostra personale curata da Gianluca Collica e prodotta dalla Fondazione Brodbeck dal titolo Japan, Flight Maps 2018.“

14. Carnevale 2018 alle Dune il 10 febbraio 2018

„Sabato 10 Febbraio 2018 appuntamento alle Dune con la festa per il Carnevale 2018. Previste due aree musicali con Sasi Riscica ed Enrico Palermo. Tickets: - 10€ U/D - 7€ vestiti in maschera. Travestimento in maschera obbligatorio.“

15. art in law - personale di giuseppe livio

„Dal 3 Novembre 2017 al 31 Marzo 2018 c/o studio legale GED di Ginardi e Di Stefano. Viale XX settembre 45 Catania. VERNISSAGE 3 NOVEMBRE 2017 – ORE 19:00. Dal 3 Novembre 2017 al 31 Marzo 2017 ottobre gli spazi espositivi dello studio GED degli avvocati Delia Ginardi e Domenico Di Stefano, ospitano una completa rassegna pittorica dell’artista Giuseppe Livio.“