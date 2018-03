Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Mercatino 'A fera bio, mostra 'Toulouse Lautrec' e 'Totò il genio'

1. Mercatino 'A Fera Bio ai Benedettini. 'Mercatino 'A Fera Bio' ai Benedettini l'11 marzo 2018

2. Mostra Toulouse Lautrec - La Ville Lumiere fino al 3 giugno 2018

„Dopo il grande successo della mostra dedicata a Escher, dal 7 febbraio Arthemisia in coorganizzazione con il Comune di Catania, torna a Palazzo della Cultura di Catania con una mostra che celebra – attraverso 150 opere provenienti dall’Herakleidon Museum di Atene – il percorso artistico di uno dei maggiori esponenti della Belle Époque: Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901).

3. Mostra 'Totò il genio' alla Galleria d'arte moderna fino al 1 maggio 2018

„In occasione del cinquantenario della sua scomparsa di Antonio De Curtis, in arte Totò, la città di Catania ospita dal 29 gennaio al 1 maggio 2018, presso la Galleria di Arte Moderna – Ex Convento di Santa Chiara, la mostra dal titolo “Totò Genio”, voluta dall’Associazione Antonio de Curtis.

4. Cena pro Santuario - 'Un pilastro per Maria' il 9 marzo 2018

„Cena Pro Un Pilastro per Maria in programma venerdì 9 marzo 2018 alle ore 21 alla Masseria Carminello di via Carminello 13, Valverde (Ct). Durante la serata, il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia, saranno presenti ospiti, volti noti, imprenditori che hanno voluto contribuire al fundraising.

5. Nico Gulino in "Meglio Morir d'amore" alla Sala Harpago il 9 marzo 2018

„er la prima volta in concerto nella sua Catania Nico Gulino proporrà il suo nuovo album "Meglio morir d'amore". Nico sarà accompagnato dai Musicisti: Dario Silvia: pianoforte, Salvo Casano: batteria, Gianluca Pantaleo: contrabbasso, Aldo Bertolino: tromba e flicorno, Lorenzo Barbuto: sax. Per l'occasione saranno presenti anche Denis Marino (arrangiamenti) e Toni Carbone (produz.artistica).

6. Progetto Dante - Mostra, concerti, seminari, spettacoli da 9 all'11 marzo 2018

„Fondazione Lamberto Puggelli, A.P.S. Ingresso Libero, Festival Magie Barocche, Società Dante Alighieri - Comitato di Catania, DISUM - Università degli Studi di Catania presentano: PROGETTO DANTE. Mostra - concerti - seminari - spettacoli. Teatro Machiavelli di Palazzo San Giuliano. Catania 9-10-11 marzo 2018.

7. giallo interattivo - la resa dei conti

„SABATO 10 MARZO ORE 21:00 Lo spettacolo teatrale ai limiti dell'assurdo. E’ “La resa dei conti”, l'esclusivo “Giallo interattivo" comico-farsesco. Tutto può succedere in questa bisca clandestina, anche un delitto. Tenete gli occhi ben aperti, perché tra una risata e l'altra dovrete scoprire chi è l'assassino o forse gli assassini. Prenotate il vostro posto da detective allo 0952163275.“

8. Adam Beyer all'ECS Dogana Club il 10 marzo 2018

„Sabato 10 marzo 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con 'Adam Beyer'. il biglietto si acquista direttamente alla cassa oppure in prevendita online (Se volete pagare alla cassa mandate i nomi su WhatsApp 392 0772358 per essere inseriti in lista riduzione). € 20,00 uomo / donna entro le 00:00 (o promo per i primi 100 ingressi). Dopo la mezzanotte € 25,00.

9. 'The Clash in memory of Joe Strummer' al MA il 10 marzo 2018

„Sul palco di BoileRock del Ma Catania saliranno il prossimo sabato 10 marzo, a partire dalle ore 22.00, tantissimi artisti siciliani che suoneranno e interpreteranno le principali canzoni dei THE CLASH. Una sintesi tra lo stile seminale, la militanza e il sound rivoluzionario della punk band inglese e l’identità rock di Catania.

10. il cuore dell'etna | mostra fotografica

„Mostra fotografica IL CUORE DELL'ETNA dal 2 marzo all'11 marzo 2018. «L’Etna è unico ed uniche sono le sensazioni che suscita». “Un viaggio alla scoperta di un vulcano in continua trasformazione visto da una prospettiva inedita”. Oltre agli scatti da ammirare sarà possibile assistere ad alcune proiezioni multimediali ed alla presentazione del libro “Il cuore dell’Etna”: opera prodotta da Stefano Pannucci in collaborazione con il giudice scrittore Santino Mirabella.

11. noemi costanzino live music + jam session

„Appuntamento l'11 marzo 2018 da 'Zenzero e Salvia' con l'esibizione LIVE di Noemi Costanzo. Ingresso libero. noemi costanzino live music + jam session

„Noemi Sarah Costanzino nasce ad Agrigento nel 1992. Ha iniziato a studiare basso a 18 anni e da li non si e ' mai fermata.

12. nine steps at zō

„Nine Steps è tratto da un romanzo di Sal Costa uscito più di 20 anni fa, nel '97, "Un du'e tre. La vera storia di Johnny il Pompiere". L'autore lo ha ridotto e adattato alle esigenze di rappresentazione arricchendolo di una vera e propria colonna sonora, una fitta ragnatela di inserti elettronici, rumori d’ambientazione e brani che sono parte integrante del racconto e spaziano da Miles Davis, a Coltrane, a Gershwin, a Frank Zappa.“

13. narrazioni - riflessi di san berillo

„NARRAZIONI è una mostra che restituisce l'approccio del progetto Trame di Quartiere maturato nel quartiere San Berillo e si articola in fotografie, installazioni audio e video, linee del tempo e collage che illustrano un processo di ascolto, ricerca, coinvolgimento e attivazione degli abitanti per promuovere la rigenerazione urbana del quartiere. Questa esposizione rappresenta una premessa verso la trasformazione di Palazzo de Gaetani in uno spazio di narrazione permanente sul quartiere, obiettivo del progetto di Trame. La mostra sarà inaugurata giorno 2 marzo, alle ore 17,30.

14. laboratori per bambini: musicantando si impara

„Nuovissimi laboratori musicali, canori e logopedici per bambini. Giochi ritmici, sonori, melodici, canori e logopedici di ogni genere per stimolare la percezione uditiva, potenziare i tempi attentivi e l'interscambio comunicativo.

15. 'Less is more' di e con Salvatore La Porta il 9 marzo 2018

„Venerdì 9 marzo 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Salvatore La Porta dal titolo 'Less is more'.“