Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'A fera Bio, 'Belle ripiene' al Metropolitan, Catania tra misteri e leggende

1. Mercatino 'A Fera Bio il 13 gennaio 2019

Mercatino 'A Fera Bio il 13 gennaio 2019

„Il Mercatino Equobiolocale ‘A Fera Bio vi aspetta, come ogni seconda domenica del mese, il 13 gennaio dalle 9:30 alle 13:30 nel cortile esterno del Monastero dei Benedettini.“

2. catania mistica: sant'agata tra storia, miti e misteri

catania mistica: sant'agata tra storia, miti e misteri

„Un sorprendente viaggio alla scoperta dei luoghi legati a Sant’Agata, alla sua vita, al suo martirio e al suo percorso mistico per una delle Sante patrone più amate al mondo. Un viaggio tra storia, tradizione, arte e spiritualità.

3. Presentazione del libro 'Leggete e bevetene tutti' il 12 gennaio 2019

Presentazione del libro 'Leggete e bevetene tutti' il 12 gennaio 2019

ll sommelier è certamente una figura professionale importante per la comunicazio­ne del vino ma è sempre più legata ad un immaginario formale e a schemi linguistici improbabili, tanto da farne spesso oggetto di satira e parodia.

12 gennaio Libreria Vicolo Stretto a partire dalle ore 19.30.

„12 gennaio Libreria Vicolo Stretto a partire dalle ore 19.30.“

4. catania tra misteri e leggende by night

catania tra misteri e leggende by night

„Torna il tour tra leggende e misteri di Catania by night con la consueta passeggiata tra statue, monumenti, palazzi e storia, raccontando aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici.

5. 'Belle ripiene' al Teatro Metropolitan dall'11 al 13 gennaio 2019

'Belle ripiene' al Teatro Metropolitan dall'11 al 13 gennaio 2019

„Appuntamento venerdì 11 gennaio 2019 al Teatro Metropolitan di Catania con la commedia dal titolo 'Belle ripiene'. L'affiatatissimo trio artefice del successo della piece francese sull'annoso tema dell'orologio biologico- D'Aquino, Lanfranchi, Sardo- affiancato dalla new entry Rossella Brescia, torna a proporre un esilarante spaccato di vita femminile dove protagonisti del racconto sono questa volta– guarda un po'!- il cibo e gli uomini.“

6. Notte Spericolata al MA il 12 gennaio 2019

Notte Spericolata al MA il 12 gennaio 2019

„Prima "Notte Spericolata" del 2019. Quanto rock si può suonare in una sola sera? I Colpa d’Alfredo promettono di battere tutti i record stabiliti sul palco del Ma Catania il prossimo sabato 12 gennaio 2019 a partire dalle ore 22.30.



7.99999999 LIVE alle Industrie il 12 gennaio 2019

99999999 LIVE alle Industrie il 12 gennaio 2019

„Sabato 12 gennaio 2019, a partire dalle ore 23.00, appuntamento alle Industrie con la serata dal titolo '99999999' LIVE. Lista: € 10 entro le 00:00, € 15,00 dopo+ omaggio donna. Senza lista € 20.“

8. Igor Sibaldi a Catania - Resuscitare il 12 gennaio 2019

Igor Sibaldi a Catania - Resuscitare il 12 gennaio 2019

„Sabato 12 gennaio Igor Sibaldi – RESUSCITARE (incontro con l’autore). Un viaggio alla riscoperta di una tecnica di resurrezione molto antica, che fonde antiche intuizioni e moderne teorie di fisica quantistica. Igor Sibaldi illustra i fondamenti di questa sorprendente metodologia millenaria, confrontandola con le più recenti scoperte; spiegando inoltre come applicarla concretamente nella vita di tutti i giorni. Ore 20:30 ingresso libero fino a esaurimento posti presso Four Points by Sheraton Catania Hotel.

9. Presentazione del libro 'L'ultima lucciola' l'11 gennaio 2019

Presentazione del libro 'L'ultima lucciola' l'11 gennaio 2019

„Libreria Vicolo Stretto a partire dalle ore 19.00 l'11 gennaio 2019. Presentazione del libro 'L'ultima lucciola' l'11 gennaio 2019

„Il sogno di Carola, cinica agente pubblicitario per una radio locale, è diventare una grande scrittrice osannata dalla critica, ma si ritrova a scrivere erotici sotto il nome di Blanca Casper, cosa di cui si vergogna così tanto da tenerla segreta. La sua speranza è quella di scrivere l’ultimo erotico, per poi poter fare il suo vero debutto letterario con un’opera ritenuta, da lei, degna. “

10. LIFE is Dogana l'11 gennaio 2019

LIFE is Dogana l'11 gennaio 2019

„All'ECS Dogana Club il venerdì non ci si ferma mai. Venerdì 11 gennaio 2019 a partire dalle ore 21.30 con special guest Gianluca Motta e Vocalist Alexandra. Dalle ore 22.00 open wine e free buffet. Dj set Fabio Cocuzza.“

11. Uno Sguardo dal Ponte di Arthur Miller l'11 gennaio 2019

Uno Sguardo dal Ponte di Arthur Miller l'11 gennaio 2019

„Torna in scena 'Uno sguardo dal ponte' di Arthur Miller con Emanuele Puglia e per la regia di Rita Re. Spettacolo vincitore del Premio Nazionale MASCHERA D'ORO - Vicenza 2018 (e nello stesso contesto vincitore del Premio FABER TEATRO; del Premio "Gradimento del Pubblico"; "Miglior Attore Protagonista" a Emanuele Puglia e "Miglior Attore Giovane" a Egle Santonocito). Per la prima volta in scena a Catania - Teatro Ambasciatori Venerdì 11 GENNAIO ore 21:00 [Biglietto unico 12,00€].“

12. Walkman LIVE at Birrificio di Catania l'11 gennaio 2019

Walkman LIVE at Birrificio di Catania l'11 gennaio 2019

„Venerdì 11 gennaio 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Birrificio di Catania con l'esibizione LIVE della band Walkman. Tanti i brani che permetteranno di poter rivivere i periodi dell'adolescenza. Prenotazione consigliata al 3498225889.

13. Daniele Chiaramida - Tributo a De Andrè l'11 gennaio 2019

Daniele Chiaramida - Tributo a De Andrè l'11 gennaio 2019

„Uno dei maggiori poeti del '900 interpretato da Daniele Chiaramida (www.facebook.com/danielechiaramida). Tributo a Fabrizio De Andrè in terrazza. Ostello degli Elefanti venerdì 11 gennaio a partire dalle ore 20.00.“

14. incontro con domenico seminerio

incontro con domenico seminerio

„Venerdì 11 Gennaio 2019 alle ore 19. Viale Ionio 32. Presentazione del nuovo romanzo di Domenico Seminerio 'L'autista di Al Capone Sike'. Dialoga con l'autore Sissi Sardo.“

15. Star Friday at MA Catania l'11 gennaio 2019

Star Friday at MA Catania l'11 gennaio 2019

„È la super festa del venerdì a Catania, il Friday che si declina in mille modi diversi. La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata e del dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. In teatro, dalle 22.30 in poi, ogni venerdì si esibisce una band diversa che viene selezionata con cura e competenza musicale tra le migliori realtà di tutta l’isola.“