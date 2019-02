Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Calcutta LIVE, Mostra Io Dalì, 'Arrusti e balla'

1. Calcutta Pal'Art Hotel il 9 febbraio 2019

„Sabato 9 febbraio 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Pal'Art Hotel di Acireale con l'esibizione LIVE di Calcutta.

„Io Dalí: un grande viaggio nella mente di uno dei più geniali artisti del XX secolo. Dalla costruzione di un mito, all’immortalità. In occasione del trentennale della scomparsa del maestro catalano (23 gennaio 1989) la mostra svela l’immaginario di Salvador Dalí portando i visitatori nella Vita segreta del genio poliedrico.

„Romeo Q Giulietta 8.9.10 Febbraio al Teatro Mobile di Catania - Zo Centro Culture Contemporanee. La più celebre e amata storia d’amore di tutti i tempi attraversa i secoli, cambia panorama, cultura e lingua pur mantenendo l’universalità della sua poetica.

„L'Associazione teatrale LE TRE FONTANE DI PRESA presenta "Il malato immaginario", commedia in tre atti di Molière. Regia di Giovanni Proietto. Appuntamento il 9 e 10 febbraio 2019 al Teatro Garibaldi di Giarre.

„La Domenica Arrusti e Balla alla ECS Dogana Club a partire dalle ore 12.00. Free your Sunday morning. Open Wine&Fucularu. Unico ticket per bere tutto il vino che vuoi ed un secondo a Scelta dal Barbecue.

„Il Tour concerne le vie dell’acqua tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, la città nera, il cui soprannome deriva dal colore della pietra lavica, legata in maniera indissolubile all’elemento acqua e all’elemento fuoco.

„Attraverso questo Tour visiterete la dimora del Principe Moncada, Palazzo Biscari: il principe Ruggero Moncada vi guiderà personalmente in un suggestivo tour guidato dove ripercorrerete la storia di Biscari e rivivremo la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane.

„Appuntamento al Teatro Sangiorgi venerdì 8 febbraio a partire dalle ore 21.00. Produzione Teatro Massimo Bellini - HJO Jazz Orchestra. CLASSIC IN SWING - Le più belle pagine della classica in swing. “

„Festa del venerdì a Catania, il Friday che si declina in mille modi diversi. La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata e del dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. In teatro, dalle 22.30 in poi, ogni venerdì si esibisce una band diversa che viene selezionata con cura e competenza musicale tra le migliori realtà di tutta l’isola.

„Scopri con noi questo percorso tutto al femminile ripercorrendo le tappe fondamentali della nostra storia catanese: da Demetra alla Madre della Cappella Bonajuto attraverso il patronato di Agata. Vedrete reperti straordinari dell'epoca greca, vi stupirete all'interno della Chiesa di Santa Chiara con la straordinaria cantoria di legno dorato e i cinque altari, due dei quali ospitano dipinti dei celebri Olivio Sozzi e Paolo Vasta. Ripercorrerete le tappe della patrona catanese Sant'Agata e completerete la nostra visita guidata all'interno della magica Cappella Bonajuto“.

„Grande Novità: spettacolo di burattini “Stanlio e Ollio” da questo fine settimana sabato 9 febbraio alle ore 18.00 (con replica la domenica mattina 10 febbraio alle ore 11.00) e fino al 24 febbraio, al Teatro Zig Zag di Via Canfora 69.

„Corso teorico ma soprattutto pratico di avvicinamento al vino. Partenza dalle basi della #degustazione all’abbinamento cibo-vino, pillole di storia del vino e viticoltura, la visita in un’azienda vitivinicola, geografia del vino dalla Sicilia al resto del mondo, un focus sugli spumanti, l’exploit della birra artigianale, le tecniche di servizio del sommelier.

„Appuntamento con la musica sudamericana e le hit internazionali interpretate da Martin Romero (voce), Giuseppe Minutolo (chitarra), Mario Alberto Indaco (chitarra). Venerdì 8 febbraio 2019 ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.“

„Venerdì 8 Febbraio il Panyficio si tinge delle sfumature groove con la selezione musicale di Giusy Nasca. Nel cuore della Pescheria di Catania, in Piazza dell'Indirizzo 1.

„I GIALLI INTERATTIVI DE CURTIS. Sabato 9 Febbraio alle ore 21:00 "Kirkbride Hospital". Giallo ispirato ad una storia vera. Un thriller mozzafiato, un inevitabile delitto. Chi scoprirà il colpevole? Il pubblico in sala. La migliore squadra di detective brinderà insieme. Format esclusivo De Curtis.“