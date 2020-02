Cosa fare a San Valentino a Catania: eventi ed idee per la serata

San Valentino è oramai alle porte. E per coloro che hanno ancora conservato una vena di romanticismo è quindi arrivato il tempo di pensare a come sorprendere la loro dolce metà nel giorno dedicato agli innamorati.

Come ogni anno a Catania sono diversi gli eventi proposti dalle varie strutture, motivo per la quale c'è solo da scegliere la soluzione che sembra più congeniale ai desideri del vostro partner.

Le coppie che non amano la classica serata con cena a lume di candela ma vogliono godersi comunque un momento romantico possono recarsi nei luoghi più congeniali della provincia etnea: in questo senso San Giovanni Li Cuti, Ognina, Acicastello, Acitrezza possono dare la possibilità di camminare mano nella mano con il mare sullo sfondo e con le luci della sera. Per chi invece preferisce la montagna non c'è niente di meglio che una bella passeggiata sull'Etna. I più tradizionalisti invece possono optare per Via Etnea.

Per coloro che non vogliono assolutamente rinunciare ad una cena più ricercata è possibile scegliere tra 'Sicilia Bedda Bistrot', 'Docalquadrato', 'Vite', 'Alè Ristorante'.

Per chi vuole andare sul tradizionale senza strafare l'appuntamento è alla Masseria Carminello, al Saloon, a Villa Angelo Musco ed al Tapas.

Se invece il vostro fidanzato/a ama la musica non c'è niente di meglio del sax di Giovanni Arena alla Corte dei Medici, della selezione musicale al Number Five, al BarnAut o al MA Catania.

Il divertimento è invece assicurato (anche se con un pizzico di romanticismo in meno) se sceglierete Taurè - La Casa nel bosco per il 'gioco delle coppie' o 'Escape Love - Adventure Rooms'.

Per chi ha figli e non potrà abbandonarli nemmeno nel giorno degli innamorati sarà possibile fare una passeggiata per ammirare le opere artigianali ai Minoriti, recarsi al Piccolo Teatro Paladino per l'evento 'San Valentino per tutti', recarsi a 'Bocche di fuoco' per il San Valentino con bambini o fare una passeggiata al 'Carnevale di Acireale'.

E se alla serata volete accoppiare un regalo originale non c'è niente di meglio che prendere spunto da queste originali idee proposte da 'Today'. E' possibile scegliere una coppia di tazze, di cuscini o bracciali personalizzati, osare con dei preservativi assortiti, con dei calzini termici o con dei bicchieri da vino con incisione.