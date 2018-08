Cresce l’attesa per lo show di Uccio De Santis

Scatta il conto alla rovescia per la data speciale di “Vi racconto il mio Mudù”, lo show di Uccio De Santis che sarà al Teatro Antico di Taormina il 13 agosto. Oltre 600mila followers sui social, una pagina YouTube con milioni di visualizzazioni, boom di audience per la sitcom Mudù, un tour live da record con oltre 50 date in tutta Italia. Il successo di Uccio De Santis è in continua ascesa e questa estate per festeggiare insieme al suo pubblico, l’attore pugliese ha ceduto alla tentazione di organizzare una grande festa al Teatro Antico di Taormina.

Uccio De Santis porterà a Taormina un mix esplosivo di monologhi, lo show sarà un viaggio attraverso gag irresistibili e racconti di vita vissuta. Lo spettacolo del 13 agosto sarà l’occasione per il comico pugliese di “chiamare a raccolta” il suo pubblico ed omaggiare la Sicilia ed i suoi personaggi più famosi. Lo show racconterà in forma di monologo e di sketch a due, la vita di un comico “per vocazione”. Passando dagli esordi per vincere la timidezza ai primi innamoramenti, sino ad arrivare al suo grande amore: il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipinge tanti gustosi quadretti familiari: il padre che lo voleva avvocato, la madre che lo voleva bravo ed educato. Storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto con tanta buona musica. In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai volti storici del programma Umberto Sardella ed Antonella Genga. Oltre al trio ci sarà la storica band “Orchestra da favola” che negli ultimi anni accompagna musicalmente l’artista, composta da Aquilino De Luca (tastiere), Beppe Sequestro (basso), Gianfranco Masi (batteria), Gianni Binetti (sax), Donny Balice (tromba), Joe Belviso (voce e chitarra), Michele Ciavarella (percussioni), Daniela Desideri e Nicla Altomare (vocalist). Lo spettacolo prevede anche la partecipazione della cantante siciliana Gabriella Cannavò. Nello show ci sarà anche un momento in cui Uccio interagirà con il pubblico, creando dei siparietti comici di gran coinvolgimento. I biglietti per il live di Taormina sono in vendita su Ticketone e nel circuito abituale di prevendite. Al Teatro Antico sono previste quattro tipologie di tagliandi: platea (35 euro), tribunetta numerata (30 euro), cavea numerata (25 euro) e cavea non numerata (15 euro). Infoline: 0957167186 - 3283212858.