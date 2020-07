Torna "Critical Mass" sabato pomeriggio in piazza Università

Ritorna l'appuntamento con Critical Mass, la passeggiata di protesta in bicicletta in programma sabato 4 luglio alle 18 in piazza Università. "Catania continua ad essere la città più motorizzata e meno ciclabile d'Italia non certo a causa di condizioni sfavorevoli, ma di politiche dissennate ed irresponsabili quando non fraudolente. Da tempo - si legge nel comunicato degli organizzatori - decine di associazioni e migliaia di cittadini attendono risposte concrete a proposte costruttive e fattibili, ma ricevono in cambio solo silenzio, rifiuti, e scuse per prendere tempo. Non permetteremo che si speculi ancora nascostamente sulla nostra salute ed incolumità. A dirvelo pubblicamente siamo sempre più numerosi e saremo sempre di più".

