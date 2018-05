Presentazione del nuovo album dei 'Cube' al Mono

I Cube nascono a Catania nell'estate del 2014 dall'incontro tra quatto musicisti accomunati dalla voglia di contaminare le loro influenze ed il risultato è un album in cui si alternano cantato in italiano ed inglese, mentre le sonorità sono di matrice internazionale, con un legame stretto alle atmosfere di gruppi come New Order o Pet Shop Boys e Depeche Mode, in equilibrio tra rock ed elettronica.

Radici che risultano più chiare a chi ha avuto occasione di ascoltare “Colours In The Sky”, album pubblicato a nome Stereonoises, formazione che ha dato poi origine ai Cube.L'elemento melodico è la prima cosa che risalta nelle composizioni dei Cube, attraversate da una sottile malinconia di fondo,che però non scalfisce le potenzialità pop del gruppo siciliano e rimane più come una sensazione, come una giornata di sole di inizio autunno.Ci sono richiami a sonorità tipiche degli inizi degli anni novanta, come in “The Sun Will Always Shine”, che rilegge in chiave moderna le intuizioni dei gruppi di Manchester che univano rock e dance, mentre “Ancora Qui” è un ballad elettronica dove ancora una volta il riferimento sonoro ha matrice inglese.Un debutto che rivela una grande maturità come songwriting ed arrangiamento ed un'attitudine pop diretta e inequivocabile.

Tracklist: 1.) Il Sole Del Mattino / 2.) Ti Vedo Qui / 3.) Si Alza Il Vento / 4.) The Sun Will Always Shine / 5.) Ancora Qui / 6.) Everything I Want / 7.) Le Cose Che Non Ho / 8.) Disease In My Head / 9.) Ricordi Nel Tempo / 10.) Quello Che Cerco. Formazione: Andrea Di Blasi, voce, synth e programmazioni - Antonio Gangemi, batteria acustica ed elettronica - Leandro Blancato, chitarra - Luigi Cannata, basso.