Risveglia il guerriero che è in te con il cerchio di biotransenergetica

Incontra il tuo Guerriero interiore. In ognuno di noi esiste la forza del guerriero. Emerge tutte quelle volte che coraggiosamente andiamo incontro a noi stessi, a ciò che va fatto. E' stato presente ogni volta che abbiamo deciso e compiuto ciò che era meno scontato o comodo, tutte quelle volte che non abbiamo indietreggiato nonostante paure e titubanze e siamo giunti lì, dritti al punto. Durante il laboratorio esperienziale di domenica 24 febbraio, si metterà in pratica la meditazione in movimento “Corpo del sogno”.

Si tratta di una tecnica della Biotransenergetica, un approccio della Psicologia Transpersonale, che permette di entrare in contatto con le forze, o archetipi, che ci abitano. Incontreremo il nostro Guerriero e risveglieremo le sue qualità in noi. L'incontro è tenuto dalle dottoresse Parvati Paola Camilleri, Monica Cerri e Greta Sammartano, psicologhe cliniche e transpersonali e psicoterapeute in training. Si terrà dalle 9.45 alle 13.30 presso il centro yoga Casa Kundalini, in via Grimaldi 8, Catania. Il costo è di 25 euro. Per info e prenotazioni: 3492955736.