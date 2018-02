Curtigghiu, via Santa Filomena: "Il ricettario dei Cercagnomi", edizione Carnevale

Continuano i pomeriggi domenicali in compagnia di Federica Ragusa al Curtigghiu di via Santa Filomena. Il secondo appuntamento del 2018, in collaborazione con il nuovo freepress 'made in Catania' SmartKids, è con il cercagnomo Franco Gengotti.

Domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 17, si trascorrerà un pomeriggio alla scoperta del mondo degli gnomi con un appuntamento dedicato al Carnevale.

I bambini prepareranno una ricetta gnomesca, una bellissima maschera da gnomo e la merenda del Curtigghiu. Appuntamento, quindi, domenica alle 17 al Curtigghiu euro 15 (solo su prenotazione).