Curtigghiu, via Santa Filomena: "Il ricettario dei Cercagnomi"

Ricominciano i pomeriggi domenicali in compagnia di Federica Ragusa al Curtigghiu di via Santa Filomena. Il primo appuntamento del 2018, in collaborazione con il nuovo freepress 'made in Catania' SmartKids, è con il cercagnomo Franco Gengotti.

Domenica 21 gennaio, a partire dalle ore 17, si trascorrerà un pomeriggio alla scoperta del mondo degli gnomi. Un appuntamento che si ripeterà ogni domenica cona una favola diversa da tutta Europa su questi personaggi fantastici raccontata da Federica.

I bambini prepareranno una ricetta gnomesca, un lavoretto da portare a casa e la merenda del Curtigghiu. Appuntamento, quindi, ogni domenica alle 17 al Curtigghiu euro 15 (solo su prenotazione).