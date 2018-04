AcCUSsì acchianamu mura lisci+Open Day Fitness

Due eventi per tutti gli amanti dello sport nel weekend tra il 7 e l'8 Aprile. Si parte con "acCUSsì acchianamu mura lisci", gara organizzata dalla sezione arrampicata sportiva anche per arrampicatori alle prime armi o senza alcuna esperienza alle spalle. Per info: claracristaudo@gmail.com. Costo iscrizione partecipanti: 10 € con possibilità di partecipare alle attività dell'Open Day Fitness. Di seguito il programma:

SABATO 7 APRILE Simulazione "Coppa Italia" col tracciatore nazionale Matteo Marini.

DOMENICA 8 APRILE. Principianti (chi ha poca esprienza o non ha mai arrampicato) Iscrizione Principianti 1° Turno - 08:30/9:00;

Iscrizione Principianti 2° Turno - 09:30/10:00;

Iscrizione Principianti 3° Turno - 10:10/11 (solo bambini dai 4 ai 12 anni)

Principianti 1° Turno 09:30/10:30

Principianti 2° Turno 10:45/11:45

Principianti 3° Turno 12:00/13:00 (solo bambini dai 4 ai 12 anni)

GRO e Amatoriale, Iscrizione - 13:00

Gara GRO e Amatoriale 1° Turno 14:00/16:00

Gara GRO e Amatoriale 2° Turno 16:15/18:15

FINALI: ore 19:00 Simulazioni Coppa Italia, GRO e Amatoriali

Giorno 8 Aprile avrà luogo negli impianti del CUS Catania l'Open Day Fitness dalle 09:00 alle 17:30. Per l'occasione potrete provare tutti i corsi compresi nel planning settimanale: aikido, body-tone, boxe-exercise, cross-training, flip fusion, fitboxe, functional pilates, G.A.G., mizu-ryu ju jitsu, mma, parkour, pilates matwork, power pump functional, spinning, step-tono, tabata circuit, T.B.W., T.B.W functional, trx, zumba strong, yoga.