Sharing Sicily - Dai boschi di una capinera ai dromedari al tramonto

Una domenica per un'esperienza davvero speciale alla scoperta del Monte Ilice, un conetto avventizio posto sul versante sud-orientale dell'Etna, ricadente nel territorio di Trecastagni e Zafferana e, nel pomeriggio, visiteremo una Fattoria interagendo con diversi animali esotici e Dromedari che culminerà con una ricca degustazione di dolci e latte di Dromedari. Il trekking proposto ricade in un ambiente di forte spessore non solo naturalistico ma anche letterario, infatti proprio in questo scenario Giovanni Verga diede origine al suo romanzo "Storia di una capinera".

Attraverseremo un'antica lecceta e saliremo in cima per ammirare il paesaggio: da una parte l'imponenza dell'Etna e dall'altra la meravigliosa costa ionica al tramonto. Poco prima del crepuscolo ci sposteremo in una fattoria, dove tra animali domestici e animali esotici conosceremo dal vivo gli eclettici dromedari e l'ultimo arrivato, ovvero un meraviglioso asino somalo. Una giornata dedicata alla natura, con l'obiettivo principale di rendere i piccoli consapevoli ed empatici attraverso l'approccio con il mondo animale.

La visita e le spiegazioni delle varie specie animali saranno seguite dalla degustazione di dolci e latte di dromedario. Per l'occasione ci guiderà la guida Federescursionismo Salvatore Ronsisvalle, con cui Sharing Sicily ha il piacere di iniziare una nuova collaborazione.

MEETING POINT ALLE ORE 15:45 presso piazza S.Alfio n. 1 a Trecastagni (di fronte farmacia Sanna). DURATA 15:45 fino 20:30 circa LIVELLO FACILE (4 km). Previsto un contributo di partecipazione. Trekking + visita guidata fattoria e degustazione con dolci a base di latte di dromedario - adulti 20 € - bambini sotto 12 anni 10 €.

N.B: L'esperienza non è divisibile (trekking e visita+degustazione in Fattoria). Per prenotarsi messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Monte Ilice e Dormedari" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Riceverete conferma. Numero limitato di partecipanti - Prenotazione obbligatoria - Saranno rispettate le norme anti-covid.