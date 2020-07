Dai Monti Sartorius alla fattoria degli Asini

Vi proponiamo una passeggiata naturalistica pomeridiana che ci porterà alla scoperta di uno dei sentieri natura del versante Nord dell'Etna. Immersi nella ricca flora etnea, attraverseremo un bosco di betulle. Cammineremo tra cespugli di saponaria, astragalo e tanaceto, per soffermarci sulla fauna e flora endemica dell'Etna. Percorrendo il sentiero natura dei monti Sartorius, arriveremo sino in cima, sopra uno dei conetti eruttivi definiti a bottoniera per la stravagante conformazione. Un paesaggio incantevole si aprirà davanti ai nostri occhi, I'imponenza dell' Etna da una parte, e la maestosita' della costa ionica dall'altra Dopo prenderemo le auto e ci sposteremo ad Asilandia: una fattoria unica nel suo genere, che ospita circa 100 Asini ragusani e numerose specie di animali appartenenti a razze antiche, concluderemo la nostra giornata degustando il prezioso latte di asina.

DURATA: 14:30 -20:30. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: .FACILE (per adulti e bambini abituati a camminare in montagna). COSTI: 15 euro ( comprende ingresso in azienda e degustazione latte di asino). Sotto 12 anni 10 euro. Gratis per i bambini sotto i 4 anni. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking abbigliamento a strati, cappellino, acqua e qualche snack. APPUNTAMENTO : ore 14:30 a Milo. Bar del Sole - I Cinque Tigli (Via Alcide De Gasperi, 2, 95010 Milo). Da li ci sposteremo verso inizio sentiero. Intorno alle 18:45, finito il trekking, ci sposteremo verso Asilandia per concludere con visita e degustazione. Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " Etna trekking ed Asilandia" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. L'escursione avverrà in ottemperanza delle norme emanate per contenere la diffusione del Covid. Portare con sè mascherina.