Dal palco di San Remo al 'Centro Sicilia': il firmacopie di Alberto Urso

Con ‘Il sole ad est’ è in corsa tra i big alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma già da qualche anno Alberto Urso è divenuto certamente uno dei nuovi protagonisti della scena musicale italiana. Fino a domenica sarà impegnato nella Città dei fiori, ma già dalla prossima settimana il vincitore dell’edizione 2018-19 di ‘Amici’ tornerà in giro per l’Italia con un tour in-store che passerà anche dalla sua Sicilia. Ad annunciarlo è stato su facebook lo stesso Alberto Urso che rivolgendosi ai tanti fan ha scritto: “Non vedo l’ora di riabbracciarvi e di passare un po’ di tempo con voi”. Il cantante siciliano farà tappa al parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, martedì 11 febbraio alle ore 18 dove si intratterrà con il pubblico per il firmacopie del repack dell'album "Il Sole ad Est" che contiene 13 tracce con alcuni brani inediti e nuove versioni. Per Alberto Urso si tratta di un ritorno sul palco del Centro Sicilia dopo il grande successo dello scorso anno. Per prendere parte all’evento basta collegarsi al sito ufficiale o mediante i canali social del parco commerciale Centro Sicilia.