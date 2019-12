SpazioCultura - Jazz in città

Il primo appuntamento di SpazioCultura, grand opening con il quartetto guidato da Paolo Damiani e da Francesco Scaramuzzino con Fabrizio Scalzo al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria, Vi aspettiamo a Catania in via Canfora 10 presso "Contino Pianoforti" per inaugurare questa nuova Concert Hall, biglietto ingresso in loco, prenotazioni tramite messenger o email alla casella ass.musikante@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 3457447035.

PAOLO DAMIANI. Compositore, direttore d’orchestra, contrabbassista e violoncellista, didatta, direttore artistico, architetto, Paolo Damiani è nato a Roma il 26 marzo 1952. Insegna in Conservatorio dal 1983 ed è docente di ruolo dal 1991. Si occupa da sempre di ricerca musicale e didattica: tra l’altro ha insegnato presso i Conservatori di Milano e l’Aquila, è stato tra i fondatori della Scuola di Musica di Testaccio e ha collaborato stabilmente con l’ISMEZ, per cui ha prodotto una ricerca sui rapporti fra jazz e cultura mediterranea e inventato l’IS Ensemble, un’orchestra nazionale giovanile selezionata tramite audizione.



Produzione artistica. Nel gennaio 2011 ha vinto il referendum TOP JAZZ del mensile Musica Jazz, come miglior compositore dell’anno. Nel settembre 1999 è stato nominato direttore artistico e musicale dell’ONJ – Orchestra Nazionale Francese di Jazz , primo e unico artista straniero ad aver vinto il relativo concorso. Paolo Damiani è rimasto alla guida della prestigiosa compagine fino al settembre 2002, suonando in tutta Europa e registrando per la nota etichetta discografica tedesca ECM. Ha fondato e diretto diversi festival internazionali di Jazz. Tra essi “Una striscia di terra feconda” di Roma, insieme ad Armand Meignan (dal 1998); «Percorsi Jazz» di Roma (dal 2007) ; «Rumori Mediterranei» di Roccella Jonica (1982 – 2012) ; “Atina jazz” (1986-1992). Dal 1996 al 1999 ha presieduto l’AMJ (Associazione Nazionale Musicisti Jazz). Fa parte sin dalla fondazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione MIDJ (musicisti italiani di jazz) e di I-Jazz, consorzio comprendente oltre 30 festival jazz di qualità. Nel 2008 il suo “Al tempo che farà” (Egea Records), è stato premiato come miglior disco dell’anno dalle riviste Musica Jazz, Jazz Magazine e Musica & Dischi. Nel 2007 è stato nominato dal MIUR direttore artistico dell’Orchestra Jazz comprendente i migliori docenti dei Conservatori italiani.

Nel 2013, su proposta del Teatro Puccini di Firenze e in accordo con il MIUR, ha fondato l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti, comprendente 30 musicisti selezionati tra i migliori studenti dei Conservatori italiani. Nel 2001 e 2002 ha diretto a Rimini l’Orchestra degli studenti delle scuole italiane, comprendente oltre mille giovani, nel quadro del Disma Musica Festival. Dal 1998 è direttore artistico della « Giornata Nazionale della musica a scuola» ; in tale veste progetta il programma musicale, comprendente i migliori gruppi di studenti delle scuole primarie e secondarie. Nel dicembre 2012 e 2013 ha curato per conto di CoopCulture, la direzione artistica della manifestazione “Incanti Mediterranei”, nell’ambito della Rassegna “Musei in Musica” promossa dal Comune di Roma. Dal 1978 dirige proprie formazioni con cui ha partecipato ai più prestigiosi festival del mondo, suonando tra l’altro – in oltre 1500 concerti – a Parigi, Londra, Madrid, Lisbona, Berlino, Varsavia, New Delhi, Bombay, Chicago, Montreal, Toronto, Vancouver, Istanbul, Rabat, Colonia, Francoforte, Madrid, Siviglia, Lisbona, Porto, Le Mans, Nevers, Bruxelles, Grenoble, Zurigo, Lugano, Moers, nonché nelle più importanti rassegne italiane. Nel 1998, è stato l’ideatore del coordinamento di festival jazz «I.R.A.» (Libere Iniziative di Ricerca Artistica), che comprende i più innovativi festival italiani di jazz. Ha collaborato con alcuni dei più prestigiosi musicisti del mondo,tra cui Pat Metheny, Kenny Wheeler, Albert Mangelsdorff, Billy Higgins, Charlie Mariano, Antony Braxton, Cecil Taylor, Gianluigi Trovesi, Trilok Gurtu, Miroslav Vitous, Barre Phillips, Tony Oxley, John Surman, Enrico Rava, Anouar Brahem, Marc Ducret, Louis Sclavis, François Jeanneau, Giancarlo Schiaffini, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Francesco Bearzatti, Pino Minafra e Giorgio Gaslini con il quale ha debuttato professionalmente nel 1976. Ha inciso dischi per etichette come ECM, EGEA, ENJA, Splas(h), Leo Records, Musica Jazz, Full Color Sound, Parco della Musica, Rai Trade. Ha scritto musica per molti gruppi di danza e di teatro, collaborando con registi e coreografi come Ivano Marescotti, Virgilio Sieni ed altri. Ha partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche anche in qualità di autore, come la fortunata serie radiofonica «Silenzi osceni», in cui il silenzio veniva analizzato in diversi contesti (poesia, musica, teatro, psicanalisi etc.). Fra le proposte concertistiche, il duo con Danilo Rea e quello con Rita Marcotulli, il quartetto con Rosario Giuliani, Michele Rabbia, Antonio Iasevoli, l’Italian Instabile Orchestra (considerata dalla critica mondiale la più importante orchestra europea di jazz), e la Radar Band, con la quale ha inciso i sui ultimi cd per l’EGEA.

Si esibisce anche in solo performances, o incontrando danzatori, come Virgilio Sieni o Giorgio Rossi (« Lolita») e attori o scrittori come Lella Costa, Arnoldo Foà, Giuseppe Cederna, Flavio Soriga, David Riondino, Angela Finocchiaro, Fabrizio Gifuni, Sonia Bergamasco. Di particolare rilievo la collaborazione con lo scrittore Stefano Benni con il quale negli ultimi 15 anni, ha creato diversi lavori : Lolita, Onehand Jack e altri strani amori, Sconcerto, e Apparizioni. Ha scritto le musiche per lo spettacolo « Il silenzio anatomico», di Ivano Marescotti con le poesie di Raffaello Baldini, creando altri spettacoli con l’attore romagnolo (Lirismo enologico , Moby Dick).

Ha composto inoltre le musiche per lo spettacolo « I kiss your hands » catalogo semiserio delle lettere mozartiane con Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco. Insieme all’editore Vincenzo Sicchio ha inventato la collana di audiolibri allegata alla Repubblica e all’Espresso (giugno 2006), di cui ha curato la regia musicale coinvolgendo artisti comeBenni, Cerami, Camilleri, Fiorello, Lella Costa, Arnoldo Foà, Piovani, Rava, Fresu, Trovesi, Bollani, e molti altri. Nomine e partecipazione a commissioni. Con Decreto Ministeriale n.778 del 6 ottobre 2014 è stato inserito in una rosa di esperti per il conferimento degli incarichi di membro nei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il 9 gennaio 2015 è stato inserito in una ristretta lista di idonei esperti di valutazione dell’ANVUR (agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) per i settori AFAM della musica e dello spettacolo. Dal Novembre 2014 fa parte del Comitato Artistico della Casa del Jazz.

Nel luglio 2006 è stato nominato membro del COMITATO NAZIONALE PER L’APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA (D.M. 28 luglio 2006) creato dal MIUR e presieduto dal prof. Luigi Berlinguer. Dal gennaio 2007 è coordinatore del gruppo ristretto. Nel maggio 2013 viene nominato componente del Gruppo di lavoro ANVUR incaricato di stabilire i criteri per i nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM. Avendo conseguito titoli di studio relativi alla musica classica e al jazz ed avendo maturato esperienze significative in entrambi gli ambiti artistici, il 16 febbraio 2007 è stato nominato per chiara fama membro del CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale), organismo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Fa parte del Gruppo di lavoro costituito con il compito di stilare linee guida organizzativo-didattiche di supporto alle scuole italiane per l’attuazione del D.M. n.8 del 31 gennaio 2011. Nel 1996, su diretto invito di Luigi Berlinguer, allora ministro della Pubblica Istruzione, è stato chiamato a far parte della Commissione incaricata di “individuare le conoscenze fondamentali su cui basare l’apprendimento dei giovani nella scuola italiana”. Nella Commissione figuravano tra gli altri Umberto Eco, Tullio De Mauro, Carlo Bo, Rita Levi Montalcini, Riccardo Muti, Maurizio Nichetti, Eugenio Scalfari, Antonio Tabucchi, Luisa Ribolzi, Uto Ughi, Antonio Portolano, Roberto Maragliano, Giuseppe De Rita: in questo contesto ha partecipato all’elaborazione del progetto per la creazione dei Laboratori Musicali nella scuola italiana. In qualità di Commissario esterno, ha preso parte ad innumerevoli commissioni per l’attribuzione di incarichi di docenza in diversi Conservatori italiani.

Presiede la giuria del concorso di compositori, gruppi strumentali e cori « Indicibili (In)canti», da lui stesso ideato per conto del MIUR. Riconoscimenti pubblici. Il 2 giugno 2008 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere per meriti artistici. Nel 2007 vince il prestigioso premio ISEO, “per l’alto valore artistico della sua musica, per l’attività di promozione e progettazione culturale e per aver contribuito alla diffusione internazionale del jazz italiano”. Il 17 giugno 2005 ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Roccella Jonica, per aver ideato e diretto il festival internazionale « Rumori Mediterranei».