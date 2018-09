Showcooking con Daniele Persegani

Stosa Cucine inaugura lo Stosa Store Catania con uno showcooking di Daniele Persegani in collaborazione con Electrolux. Lo chef de “La Prova del Cuoco” preparerà due gustosissime ricette su una cucina Stosa, allestita con elettrodomestici Electrolux. Finger food e dj set per i presenti. Domenica 23 settembre ore 18.00 Via Gabriele D'Annunzio 39. Ingresso Libero. Tutte le info qui: http://bit.ly/2NSDrhH.