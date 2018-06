Danza, al via a Catania il "Performare Festival"

Dopo gli appuntamenti che si sono tenuti nei giorni scorsi a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, la carovana di Performare Festival si sposta da Zō Centro Culture Contemporanee a Catania. La prima edizione di "Performare Festival" - organizzato dal Collettivo SicilyMade, facente parte dell’ Associazione culturale In Arte di Serradifalco, in collaborazione con Zō Centro Culture Contemporanee e con il patrocinio dell'Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e dei Comuni di Serradifalco e di Catania - entra nel vivo con il primo dei due workshop in programma: #1 Spontaneous improvisation con Horacio Macuacua (David Zambrano), da oggi a sabato 23 giugno e poi #2 Research tools con Sara Orselli (Compagnia Carolyn Carlson), da martedì 26 a sabato 30 giugno 2018.

I due artisti di punta del festival, porteranno in scena anche i rispettivi spettacoli: Trampled Roses (24 giugno, ore 21, di e con Horacio Macuacua, spettacolo che sarà anticipato dalla performance dei partecipanti al workshop) e Still There (1 luglio, ore 21, di e con Sara Orselli, in collaborazione con Frida Vannini - Produzione Compagnia Simona Bucci, spettacolo che sarà anticipato dalla performance dei partecipanti al workshop).

Al di là dei workshop, il programma catanese di Performare Festival comincia venerdì 22 giugno: alle ore 19,30 l'Incontro con Roberto Zappalà a cura di Stefania Rimini e a seguire, dalle ore 21, 23 VERTICALE (short time) di e con Silvia Oteri - Produzione Scenario Pubblico/CZD; BLU OTTOBRE (short time) di e con Maria Stella Pitarresi; ISOLA/E (short time) di e con Collettivo SicilyMade - Produzione In Arte. Sabato 23 giugno, alle ore 21, sarà la volta dello spettacolo BEVIAMOCI SU_NO GAME di e con Francesco Colaleo, Maxime Freixas e Francesca Ugolini - Produzione Artemis Danza. Sabato 24 giugno, alle ore 21, TRAMPLED ROSE di e con Horacio Macuacua, spettacolo che sarà anticipato dalla performance dei partecipanti al workshop). Venerdì 29 giugno, alle ore 21, EOIKA di e con Sabrina Vicari e Federica Aloisio - Produzione PinDoc onlus; sabato 30 giugno alle ore 21 RESPIRI (short time) di e con Flaminio Galluzzo - Co-produzione Silent Moving - Gruppo E-motion; UN PO’ DI PIU’ (short time) di e con Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello. Chiusura, domenica 1 luglio alle ore 21 con lo spettacolo STILL THERE di e con Sara Orselli, in collaborazione con Frida Vannini - Produzione Compagnia Simona Bucci, spettacolo che sarà anticipato dalla performance dei partecipanti al workshop)

. Il Festival si propone di allargare lo sguardo sulla scena contemporanea con un’attenzione particolare al corpo quale strumento espressivo in relazione al suo movimento. Il fine è creare un’opportunità di visibilità e confronto per artisti singoli, gruppi e compagnie del panorama nazionale e internazionale. Con un’attenzione particolare per le nuove generazioni di artisti e con una programmazione dedicata anche alla formazione, il Festival vuole essere un luogo in cui danzatori, attori, performers e pubblico possano incontrarsi e condividere strumenti e idee. Il Festival vuole costruire sul territorio siciliano una rete basata sulla comunicazione tra le realtà che operano nel settore della scena contemporanea e agire in sinergia con esse. L

’obiettivo del progetto Performare è, infatti, la condivisione di energie, idee, spazi e soprattutto movimento. Performare Festival coinvolge un gruppo di artisti provenienti dal territorio siciliano e da altre regioni italiane e da vari paesi europei. Ciascuno di questi artisti presenterà il proprio lavoro al pubblico.

Durante il festival, oltre agli spettacoli dal vivo, viene proposto un percorso laboratoriale di formazione e di creazione: Performare Project, tre settimane di ricerca intensiva volte alla creazione di performance originali. L’obiettivo è incentivare le energie creative delle nuove generazioni che costruiranno la danza di domani.