Davide Shorty LIVE al MA Catania

Venerdì 23 febbraio MA e Fun or Nothing avranno il piacere di presentare lo spettacolo di DAVIDE SHORTY. Una delle voci più apprezzate del panorama nazionale, un artista capace di far convivere la tradizione cantautorale italiana con la black music, vera passione del cantautore palermitano. Dopo aver attirato l'attenzione del grande pubblico classificandosi terzo a X-factor, Davide Shorty porta a termine il suo primo album da solista "Straniero", un album all'interno del quale l'artista siciliano è riuscito ad esprimere al meglio la sua arte e il suo sentirsi cittadino del mondo. Ticket € 5,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00 (Ingresso in lista nominale).