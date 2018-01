'Fabrizio De Andrè - Principe Libero' al cinema Alfieri

FABRIZIO DE ANDRE' - PRINCIPE LIBERO, solo martedì 23 e mercoledì 24 gennaio ore 21 al cinema Alfieri. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che hanno amato e amano ancora oggi le sue canzoni e un’opportunità straordinaria per godere di quella che Fernanda Pivano ha definito “la voce di Dio”. “Principe” e “libero”, due parole che, accostate, raccontano molto bene De André: il magnetismo e il naturale distacco di un principe, sempre pronto a raccogliere e ad appassionarsi alle storie dei diversi, degli ultimi, e a farne parabola, canzone, preghiera. Con Luca Marinelli, Valentina Bellè, Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi.



FABRIZIO DE ANDRE' - PRINCIPE LIBERO. Solo martedì 23 e mercoledì 24 gennaio al cinema Alfieri. Unico spettacolo ore 21,00. Durata: h. 3,02. Regia: Luca Facchini. Cast: Luca Marinelli, Valentina Bellè, Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi, Ennio Fantastichini. Prezzo biglietto: € 10 intero, € 8 ridotto over 60, under 12 e convenzioni legate al film.