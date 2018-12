'Dear Ludwig' al Teatro del Canovaccio

Uno spettacolo dedicato alla vita del grande Ludwig van Beethoven, ovvero colui che è considerato tra i più grandi musicisti e compositori della storia di tutti i tempi. Interpretato in modo intenso e coinvolgente da Nicola Costa, regista ed autore anche del testo ispirato al diario privato appartenuto a Beethoven, "Dear Ludwig" racconta l'uomo al di là del genio: le ansie, gli amori, le sofferenze. Sulla scena prendono corpo gli aspetti maggiormente caratterizzanti della personalità beethoveniana, accompagnati dalle sonate per pianoforte maggiormente note.

"Un grande privilegio interpretare Beethoven" - afferma Costa- "ma anche un onore ed una pesante responsabilità. Ogni volta che porto in scena questo lavoro, che da sempre considero il più bello e faticoso della mia carriera, provo emozioni incredibili che, sera dopo sera, condivido con i miei colleghi e con il pubblico. Ludwig mi ha dato tanto ed io faccio del mio meglio per restituirgli l'importanza che merita. A lui ho sempre dedicato questo spettacolo".

Un cast di ottimo livello ed una regia precisa ed attenta ai dettagli completa il quadro di uno spettacolo che è giunto al suo sesto allestimento i nove anni, che ha già incassato critiche lusinghiere da parte di pubblico ed addetti ai lavori e che ha fatto registrare soldout ad ogni uscita.

Accanto a Costa, sulla scena, gli attori Franco Colaiemma, Alice Sgroi, Carmela Sanfilippo, Gianmarco Arcadipane ed Angelo Ariosto rappresentano un cast di assoluto valore che rafforza il valore di uno spettacolo da non perdere. Il debutto è previsto per le ore 21:00 di giovedì 6 dicembre; lo spettacolo sarà replicato venerdì 7 alle ore 21:00, sabato 8 alle 17:00 ed alle 21:00 e domenica 9 alle 18:00. Per info e prenotazioni: 320.1787044 e 349.6632530.