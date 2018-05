Degustazione al Pistacchio al 7+

Evento Pistacchio al 7+ di Nicolosi il 30 maggio 2018. In preparazione un menù che avrà come protagonista uno dei prodotti più amati della Sicilia, il pistacchio. L'oro verde di Bronte, un simbolo della cucina siciliana, unico al mondo per le sue straordinarie proprietà organolettiche infuse dai terreni lavici. Un ingrediente che colora e delizia tutti i piatti con il suo dolce sapore delicato e aromatico.I partecipanti avranno la possibilità di godere di una cena esclusivamente a base di pistacchio, dal hamburger alla pizza (anche senza glutine), al dolce e per concludere la serata una degustazione di liquore alla crema di pistacchio Distillerie Fichera. Mercoledì 30 Maggio al 7+ di Nicolosi. Puoi prenotare allo 095 7916316.