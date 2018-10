Degustazione vini cantine Murgo

Terra di Venera, in collaborazione con la prestigiosa cantina vinicola MURGO, propone una degustazione con menù dedicato: Aperitivo • Chicken wings "Furiatu" su schiacciata di patate. Antipasto • Cavolfiore affogato in fonduta di pecorino. Primo • Funghetto di pasta fresca in salsa gruviera. Secondo • Fusillo di faraona farcita in bellavista e Julienne di verdure. Dessert • Millefoglie. Prezzo: 25€ a persona. Per prenotazioni contattare il numero 340 6582828 oppure il 348 3885909.