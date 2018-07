'Dimartino&Cammarata' LIVE al Monastero dei Benedettini

Sabato 7 luglio alle 21, al Chiostro di Ponente del Monastero dei Benedettini, i cantautori palermitani Antonio Di Martino e Fabrizio Cammarata presentano a Catania il doppio progetto (disco e libro) dedicato a Chavela Vargas, la “Edith Piaf messicana”, amante di Frida Kahlo, musa di Almodòvar e icona omosessuale che ha infranto gli schemi di un intero secolo. L'idea è nata da un viaggio da Palermo al Messico che nell’album si traduce in un disco di 10 tracce dove sono reinterpretate in italiano le canzoni più conosciute di un’artista definita da Pedro Almodovar “la rude voce della tenerezza”, registrate a Città del Messico insieme ai Macorinos, gli ex chitarristi della Vargas.

