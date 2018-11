Dinette Songs LIVE al Lettera 82

Dopo penne al posto di forchette e chitarre in tinello, Flavia bussa a librerie, enoteche, sgabelli di legno: "Senti, ascolta, questa fa così...". Tra inglese e italiano, i suoi testi si posano su un giro di accordi semplici e crogiolanti, che aspirano ad essere canticchiati sotto la doccia, in fila alle poste o al mercato. Canzoni che hai sempre conosciuto, senza averle (ancora) ascoltate mai. Bio: Flavia, classe 1985, di Roma ma migrante. Lavora con la musica e si nutre di quella. Quando non riesce per assurdi motivi, scrive (scrive comunque). Gestisce il sito ladisordinata.it, collabora sporadicamente con il semestrale Arte&Critica e cura "etiquette", una rubrica di racconti brevi musicale sul trimestrale cartaceo Gagarin Orbite Culturali. Appuntamento domenica 2 dicembre 2018 alle ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. INGRESSO LIBERO.