Dirty Dancing, la love story a ritmo di mambo che fa sognare anche a teatro

"Era l’estate del 1963, tutti mi chiamavano ancora Baby, e a me non dispiaceva affatto…". Comincia così la celebre storia d’amore a ritmo di mambo. "Dirty Dancing" è il film che continui a guardare in tv anche se conosci ogni singola battuta a memoria. Mai messo in un angolo, per dirla alla Johnny Castle. La love story tra la teenager e il maestro di danza, ambientata nel villaggio turistico Kellerman Resort, ha fatto sognare tutti. Patrick Swayze e Jennifer Grey indimenticabili. I loro balli proibiti hanno infiammato intere generazioni e continuano a farlo. Anche a teatro.

Per celebrare i 30 anni di successi del film, è tornato sul palco "Dirty Dancing, The Classic Story on stage", in una speciale versione firmata dal regista Federico Bellone con la supervisione di Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale. E, al teatro Metropolitan di Catania, andato in scena l'1 e il 2 marzo, è stato un grande successo. Che ha coinvolto tutti, tra battute fedeli all'originale e musiche dell'incredibile colonna sonora.

Il testo ed i personaggi hanno ripreso in modo preciso il film cult. E, se non lo avessero fatto, ci saremmo sentiti traditi. Ottima, quindi, la scelta di non stravolgere le battute, i balli e le storie dei personaggi, mantenendo quella 'comfort zone' fatta di ricordi che lo consacra uno dei film più amati di sempre.

Le coreografie così come le scenografie, le luci, i costumi, le acconciature e il trucco hanno trascinato i numerosi spettatori dentro il famoso salone delle Feste del Resort Kellerman. Tra una lezione di cha cha cha e una di mambo, hanno fatto rivivere il sogno ad occhi aperti, ancora una volta, di incontrare l'amore della vita, in una torrida estate, corpo a corpo stretti in un ballo sensuale.

Un rappresentazione precisa, resa ancora più perfetta dalla bravura dei protagonisti: Sara Santostasi, la Frances 'baby' Houseman; Giuseppe Verzicco nelle vesti di Johnny Castle e Federica Capra, una bravissima e sensuale Penny.

Non ci rimane che aspettare un'altra replica in tv per sognare nuovamente e, perchè no, riaffermare il proprio io. Siate quello che sentite di essere, solo così potrete vivere il momento più bello. "The Time of Your Life”.