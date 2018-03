Sabato 24 marzo 2018 appuntamento all'ECS Dogana Club con la serata che vedrà protagonista 'Dj Ralf'. Il biglietto si acquista direttamente alla cassa op pure in prevendita online: € 10,00 uomo / omaggio donnaentro le 00:00 (o promo per i primi 100 ingressi). Dopo € 15,00.