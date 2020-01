Aspettando Agata - Documentario "Sotto un altro vulcano"

Aspettando Agata. Dopo la larga e sentita partecipazione all'evento di dicembre 2019 - in cui il documentario dedicato a Sant'Agata e al sentimento di devozione che lega i catanesi alla sua patrona è stato proiettato nel luogo più emblematico del martirio della santa, Identità Insorgenti, grazie alla collaborazione con l'Associazione Etna 'Ngeniuosa e alla disponibilità accordata da Don Carmelo, rettore del Santuario, ripropone l'evento proprio nei giorni che ci avvicinano alla festa 2020. Un modo di condividere l'attesa del ritorno di Sant'Agata tra i suoi devoti concittadini.

"Sotto un altro vulcano" è un documentario girato, nel 2018, nella città etnea, nei giorni in cui si è svolta la Festa di Sant'Agata. Una testimonianza diretta e vissuta dentro la città, per comprendere le ragioni di un culto identitario così forte e sentito da un altro popolo che vive sotto un vulcano, i catanesi, e che ne fa la terza Festa religiosa più importante al Mondo, con un milione di persone che accorrono ogni anno per parteciparvi. Cosa rende così forte questo momento di devozione? A questo il docu "Sotto un altro vulcano" cerca di dare risposte, raccontando i giorni della festa, raccontando Agata e i catanesi attraverso interviste a religiosi, archeologi, storici dell'arte. Ma anche artigiani, artisti e performer che stanno recuperando e rielaborando elementi di identità".