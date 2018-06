Documentario 'Le energie invisibili - da Milano a Roma in cammino'

Un percorso a piedi da Milano a Roma per 750 km lungo la via Francigena; un viaggio, fisico e interiore al tempo stesso, che farà incontrare ai due amici, protagonisti del film, altri camminatori con cui condividere la stessa esperienza, ognuno con la sua motivazione e tutti alla ricerca di qualcosa che forse non si vede ma che sicuramente esiste.

LE ENERGIE INVISIBILI - Da Milano a Roma in cammino - è un documentario che racconta l’esperienza del cammino dal punto di vista del pellegrino. Nulla di tutto quello che accade è stato programmato: gli incontri, i discorsi, tutto è stato prodotto dal caso e, proprio per questo, in grado di rappresentare in maniera autentica l’esperienza del pellegrinaggio. Vuoi assistere alla proiezione del film? clicca su “parteciperò” sulla pagina ufficiale di Facebook.