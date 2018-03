Documentario 'Le energie invisibili - Da Milano a Roma'

Un percorso a piedi da Milano a Roma per 750 km lungo la via Francigena; un viaggio, fisico e interiore al tempo stesso, che farà incontrare ai due amici, protagonisti del film, altri camminatori con cui condividere la stessa esperienza, ognuno con la sua motivazione e tutti alla ricerca di qualcosa che forse non si vede ma che sicuramente esiste.

LE ENERGIE INVISIBILI - Da Milano a Roma in cammino - è un documentario che racconta l’esperienza del cammino dal punto di vista del pellegrino. Nulla di tutto quello che accade è stato programmato: gli incontri, i discorsi, tutto è stato prodotto dal caso e, proprio per questo, in grado di rappresentare in maniera autentica l’esperienza del pellegrinaggio.

Appuntamento sabato 31 marzo a partire dalle ore 20.30. Per informazioni sulla location dell'evento cliccare sul seguente link.