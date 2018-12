Tutti i pomeriggi delle domeniche dicembrine, a partire da quella di giorno 9, Kokoro sarà aperto come sala da thè. Tanti dolcetti (anche vegani) , cioccolata calda, thè, infusi e tisane biologiche. Appuntamento in Via Caronda 150 a Catania dalle 17.00 alle 20.00. Telefono: 0958844556.