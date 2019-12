'La Domenica dei Bambini' a Land

La Domenica dei Bambini ...aspettando il Natale. Dato il successo dello scorso evento, LAND La Nuova Dogana in collaborazione con Le Star Animazione, ha deciso di riproporre una giornata dedicata alle famiglie. Laboratori sia per grandi che per piccini. PROGRAMMA. Ore 10.00 Accoglienza e animazione con gli “Elfi ed i Trampolieri”. Ore 10.30 inizio primo turno laboratori fine ore 11.30. Ore 11.40 Spettacolo di apertura del Natale Ore 12.00 Inizio secondi turno laboratori fine ore 13.00. Ore 13.00 Pausa per Mangiare Ristorante Levante appunti di viaggio su prenotazione | @Arrusti&Balla in terrazza | street food in Caffetteria. Ore 14.15 Inizio giochi di gruppo aspettando che tutti finiscano di mangiare. Ore 14.45 Teatrino della marionette interattivo “Peppino l’elfo monellino” (storia educativa e interattiva scritta dallo staff Le Star Animazione). Ore 15.15 Esibizione di danza dell'Accademia Vincenzo Bellini. Ore 15.40 Spettacolo di Giocoleria. Ore 16.00 Just Dance. Ore 16.20 Led Show 3d in esclusiva nazionale. Ore 17.00 Saluto finale e distribuzione di regalini per tutti i bambini presenti.