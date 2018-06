Anche per questo mese di giugno 2018 appuntamento a Piazza Federico di Svevia il prossimo 24 con 'La domenica del lettore e della lettrice'. Condivisione di storie e di libri per poter imparare nuovi argomenti insieme. Per consultare il programma della manifestazione, che avrà inizio alle ore 17.00 sotto il coordinamento dell'associazione Gammazita, cliccare sul seguente link.