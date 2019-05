Domenica all'Orto

Domenica 2 giugno alle 10:30 e alle 12:00 prenderanno il via le visite guidate dell’Orto Botanico di Catania. Per gli ospiti sarà un vero e proprio viaggio in giro per il mondo grazie alle tante specie custodite nel giardino scientifico dell’Università di Catania, fondato da Francesco Tornabene nel 1858. L'Orto Generale custodisce, infatti, le specie naturali provenienti da tutti i continenti, alcune preziosamente curate nella grande serra e altre nei vialetti attorno al Monumentale edificio neoclassico, incorniciato dall'Albero del Drago.

BIGLIETTI: 5€ anziché 8€ - Intero, 3€ Studenti universitari, 2€ Studenti UNICT - Under 18. Gratuito - Under 12. Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 – 3349242464, tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00.