Domenica all'Orto Botanico

Domenica 15 settembre alle ore 17:30 e 19:00 all’Orto Botanico di Catania si svolgeranno le visite guidate, a cura di Officine Culturali, un appuntamento imperdibile per scoprire il mondo attraverso le diverse specie naturali della collezione del giardino scientifico dell’Università degli Studi di Catania.

I visitatori compiranno un percorso che si snoderà tra i viali che custodiscono aromi, colori e alberi provenienti da diverse parti dal mondo, fino alle Grande Serra dove convivono silenziosamente oltre 160 specie vegetali. Fondato da Francesco Tornabene nel 1858, l’Orto Botanico viene poi arricchito dalla donazione di un’area consistente che ospita l’Orto Siculo, una porzione significativa dove vengono curate e coltivate le piante della nostra isola. I visitatori scopriranno alberi, piante e fiori in esplosioni di profumi e colori che raccontano la storia di uomini e luoghi lontani, riuniti insieme per mostrare la bellezza e la varietà della natura. Una passeggiata di circa 60 minuti tra scienza, storia e natura.

Le visite guidate, organizzate da Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, si svolgeranno domenica 15 settembre alle ore 17:30 e 19:00. Per partecipare è necessaria la prenotazione, tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, ai numeri di telefono 0957102767 | 3349242464. Biglietti: 8€ / Ridotto Over 65 5€ / Ridotto possessori MonasteroCard e un accompagnatore 4€ cad. / Ridotto studenti 3€ / Ridotto studenti Unict e Under 18 2€ / Under 12 gratuito. Biglietto integrato Orto Botanico + Monastero dei Benedettini 12€.