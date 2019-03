La Domenica in Piazza dei Libri

Piazza dei libri e l'Associazione Gammazita danno appuntamento Domenica 10 Marzo dalle 11.30 in poi per vivere e condividere la giornata tra buon cibo, libri, letture e musica, all'ombra del Castello Ursino. Il Programma della giornata h.12:00 Visita al Pozzo di Gammazita alla scoperta della Catania Leggendaria in collaborazione con la Compagnia Malerba. Appuntamento e raduno davanti la sede dell'Associazione Culturale Gammazita (Piazza Federico di Svevia, 92-93 Catania). Ogni visita dura 40 minuti circa, non è necessaria la prenotazione ed è gratuita. Ore 13:00 Pranzo tra i volumi della biblio-emeroteca urbana, cucina tradizionale di stagione e a km 0, rigorosamente homemade. Ore 15.30 Letture e Disegno per Bambini a cura di Sebastiano Sicurezza e Roberta Castorina Ro Ciss "C’era una, due, tre, quattro volte". Costo € 4,00 a piccolo partecipante (materiali inclusi) → bambini dai 6 anni in su.