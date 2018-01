I doni del 2018. Numerologia tantrica e Kundalini Yoga + Presentazione corsi di formazione per insegnanti Attraverso la scienza dei numeri profondamente legata alla tradizione del Kundalini Yoga osserveremo il movimento dell’energia di questo nuovo anno appena arrivato. Un’occasione per scoprire le sfide, le opportunità e i suggerimenti che questo 2018 può donarci e quali strumenti yogici possono esserci utili per accoglierlo al meglio, vivere consapevolmente ciò che accade ed esprimere a pieno il nostro potenziale.

E a continuazione... ore 12.00 - PRESENTAZIONE dei CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI di KUNDALINI YOGA di livelli 1 e 2 , che si terranno Catania dal mese di febbraio 2018. U'occasione unica per incontrare i formatori, in visita da Roma, e sapere tutto su come diventare insegnanti di Kundalini Yoga! Chi fosse interessato solamente a questa parte, è benvenuto alle ore 12.00, ingresso libero.