Dopo Hope, DEBRA ritorna con l' album 10 Reasons

Dopo Hope, il primo lavoro discografico di DEBRA uscito nel 2014, la giovane artista siciliana prodotta da Marco Di Dio per l'etichetta catanese Roccascina Audio Produzioni ci propone l' album 10 Reasons.

Un'opera che porta una ventata di freschezza nella scena musicale indipendente italiana. 10 brani (8 in inglese e 2 in italiano) uniti dal ritmo travolgente dell'elettronica, che incontra, in alcuni di essi, un suono soul pop. La cosa certa è che è impossibile fermarsi e non ballare su queste note!

Disco pieno di riferimenti ai giorni d'oro della "dance internazionale" (70 '80' 90'), ma anche intriso dei suoni più moderni e all'avanguardia del momento. Non c'è carenza di ballate romantiche, rock struggente, R&B. Un disco che puoi ballare e cantare ad alta voce!

Storia e tendenze sono le parole chiave di questo lavoro. Tutto incorniciato da testi che rimandano a esperienze di vita reale. Tutti possono ritrovarsi nelle parole di queste canzoni. La scelta del titolo è questa: 10 motivi, 10 esperienze di vita, raccontate in dieci brani,da ascoltare tutto d'un fiato.

Influenzata da Michael Jackson, Christina Aguilera, Mariah Carey, Alicia Keys,

Venite a scoprire "questo sound che fà tanto America in Italia"!

La radio date del primo singolo "Per un Bacio" contro l'Omofobia è annunciata per il 4 maggio 2018.