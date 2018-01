'Sbadaclown' al Teatro Coppola

Botte da orbi e buoni sentimenti per una sfida all'ultimo applauso di un'improbabile coppia di clown. In un susseguirsi di imprevisti e destrezze, gli SbadaClown mostreranno quanto sia divertente vivere in un mondo dove la soluzione giusta non è mai la più scontata.

“Squonk! Piccoli al Teatro Coppola” è una rassegna di spettacoli e laboratori dedicata ai bambini che si svolge una domenica al mese da gennaio a maggio 2018 al Teatro Coppola Occupato di Catania. Cos'è Squonk? Venite a scoprilo nel nostro spazio. Tutti gli spettacoli di questa rassegna prevedono un ingresso a sottoscrizione libera e volontaria mentre i laboratori una piccola quota di iscrizione.

