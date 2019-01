E’ Terra di Agata. Domenica 3 febbraio si aprono le porte alla Santuzza a 'LAND - La Nuova Dogana'. La festa di Sant’Agata è l’evento più importante, che la maggior parte dei catanesi, attende con impazienza. Proprio per questo abbiamo deciso di omaggiare la Nostra Patrona con un evento davvero speciale; un’intera giornata da trascorrere insieme con appuntamenti dedicati a grandi e piccoli.

Un’occasione per raccontare la vita di Sant'Agata attraverso la storia e le tradizioni che da sempre ci hanno affascinato e che continueranno a farlo. Spettacoli teatrali, musica, laboratori per bambini, mostre e visite guidate animeranno per tutta la giornata gli spazi di Land e avranno come comune denominatore la nostra Santuzza. Clicca qui per consultare tutto il programma della manifestazione.