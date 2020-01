È tornata la Befana ... in Piazza Università

Una festa della Befana con animazioni e intrattenimenti per bambini, si svolgerà lunedì 6 gennaio in piazza Università dalle ore 10,00 alle 13,00 , grazie all’autotassazione dei consiglieri comunali e al contributo di sponsor e associazioni che si attiveranno, gratuitamente, sostenendo l’onere organizzativo della giornata di festa che, tradizionalmente, chiude le vacanze natalizie.

Con il coordinamento dell’assessorato alla cultura retto da Barbara Mirabella, una domenica di eventi e iniziative sono state promosse per mantenere viva la tradizione della festa dell’Epifania, senza costi per il Comune di Catania, voluta dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione, collaborato dai suoi due vice Carmelo Nicotra e Lanfranco Zappalà.

Tombola, un laboratorio per bambini fino ai 10 anni per insegnare a decorare la calza, scambio di libri e animazione con l’autobooks dell’Amt,le letture di Catania Book Party, giochi antichi come lo “sciancateddu” , sono solo alcune delle attività che i bambini troveranno domenica prossima in piazza Università, alla riscoperta della magia del giorno della Befana. E infine, a grande richiesta, zucchero filato gratis per tutti i piccoli partecipanti. In caso di pioggia l’evento si terrà ugualmente presso Palazzo della Cultura, in Via Vittorio EMANUELE 121 .